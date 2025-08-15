Sezioni
Cronaca

» Sanità
15/08/2025 19:20:00

L'Asp di Trapani avvia screening di prevenzione dei tumori a ricoverati e familiari

https://www.tp24.it/immagini_articoli/15-08-2025/1755277001-0-l-asp-di-trapani-avvia-screening-di-prevenzione-dei-tumori-a-ricoverati-e-familiari.jpg

 

"La prevenzione non va mai in ferie". Con questo slogan, l’Asp di Trapani lancia una campagna speciale per lo screening del tumore del colon retto, portando test e informazioni direttamente dove si trovano le persone: negli ospedali e nei luoghi di lavoro.

 

Da oggi, in tutti i presidi ospedalieri della provincia, i pazienti ricoverati tra i 50 e i 69 anni riceveranno il kit per il test del sangue occulto nelle feci (SOF test). Potranno ritirarlo anche familiari e visitatori residenti in provincia, operatori sanitari e – novità – il personale di enti pubblici e istituzioni locali: prefettura, forze dell’ordine, comuni, ordini professionali. Saranno le stesse amministrazioni a segnalare all’Asp il numero dei dipendenti interessati, così da ricevere i kit direttamente sul posto di lavoro.

 

Il personale sanitario fornirà spiegazioni chiare e materiale informativo su come usare il test, sull’importanza della diagnosi precoce e sui passaggi successivi in caso di esito positivo. Anche i medici di famiglia sono stati coinvolti per incoraggiare i loro assistiti ad aderire. Obiettivo: aumentare la partecipazione allo screening, abbattendo ostacoli logistici e culturali.
 

Come spiega il commissario straordinario Sabrina Pulvirenti: Siamo sempre più vicini ai pazienti e alle loro famiglie, anche in estate, quando di solito la partecipazione cala. Nessuno è lasciato solo, nessuno indietro”.