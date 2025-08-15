Trapani, dieci nuovi medici per i pronto soccorso della provincia

Arrivano dieci nuovi dirigenti medici per rafforzare le linee di emergenza dei sei pronto soccorso ospedalieri della provincia di Trapani. Si è infatti concluso con esito positivo il concorso bandito dall’Azienda Sanitaria Provinciale per il reclutamento di specialisti nell’area emergenza.
A comunicarlo è il commissario straordinario dell’Asp, Sabrina Pulvirenti: “Hanno accettato di far parte della nostra squadra un medico specializzato e nove specializzandi: energie nuove per i pronto soccorso dei nostri ospedali”.
Il direttore sanitario aziendale, Danilo Greco, disporrà ora le assegnazioni nei presidi di Trapani, Marsala, Pantelleria, Castelvetrano, Mazara del Vallo ed Alcamo, in base alla graduatoria e alle esigenze operative.
“Il potenziale di crescita degli specializzandi è noto – aggiunge Pulvirenti – poiché vengono coinvolti in processi assistenziali complessi di emergenza urgenza, affiancati da tutor che indicano la strada più efficace per la presa in carico del paziente. Nessuno è lasciato solo, nessuno viene lasciato indietro”.