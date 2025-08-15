Mercoledì 20 agosto a Tre Fontane lo spettacolo "Margot Live" dei Tintinnabula

15/08/2025 16:30:00

Sarà recuperato mercoledì prossimo, 20 agosto, alle ore 21, in piazza Favaloro a Tre Fontane (Comune di Campobello di Mazara), lo spettacolo dei Tintinnabula dal titolo “Margot Live”, originariamente in programma lo scorso 2 agosto e rinviato a causa di un problema tecnico.

L’evento rientra nel calendario del “Festival del Mare e del Gusto”, iniziativa promossa dal Galp Flag “Il Sole e l’Azzurro tra Selinunte, Sciacca e Vigata” per valorizzare il pescato locale e le tradizioni culinarie nei comuni costieri compresi tra Campobello di Mazara e Realmonte.

Il concerto sarà ad ingresso libero e gratuito e non richiederà prenotazione, offrendo così a residenti e turisti l’occasione di trascorrere una serata estiva tra musica dal vivo e sapori del territorio.



