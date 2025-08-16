Mozia e quella colonna di fumo: rifiuti bruciati al centro dello Stagnone?
Un’alba surreale, e purtroppo indecorosa, quella del 14 agosto nella Riserva naturale dello Stagnone di Marsala. Una densa colonna di fumo nero si è alzata dall’isola di Mozia, la “perla” dello Stagnone, diffondendo per ore un odore acre di plastica bruciata fino alla costa marsalese.
A documentare l’episodio è un breve video inviato a Tp24 e girato dai residenti, che non hanno dubbi: non si trattava di un semplice rogo di sterpaglie, ma della combustione di rifiuti. «La puzza era fortissima, si sentiva dappertutto. E il fumo era scuro, come quando si brucia plastica», racconta uno di loro.
L’episodio riaccende i riflettori su un tema che Tp24 ha denunciato più volte: la Riserva dello Stagnone, luogo unico al mondo, non gode di una reale protezione. Cumuli di spazzatura abbandonata, attività vietate come pesca e musica fino a notte fonda, e un’assenza di controlli che lascia campo libero a chi scambia un sito archeologico e paesaggistico di pregio internazionale per una campagna qualsiasi.
Che a Mozia – cuore della storia fenicia e tappa culturale di migliaia di visitatori – si arrivi addirittura a bruciare rifiuti è un segnale allarmante. L’ennesima ferita inflitta a un patrimonio che dovrebbe essere tutelato con attenzione.
