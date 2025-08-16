Sezioni
Cultura

16/08/2025 09:12:00

Gibellina, 700 mila euro dalla Regione per visite didattiche nel 2026

https://www.tp24.it/immagini_articoli/15-08-2025/1755242012-0-gibellina-700-mila-euro-dalla-regione-per-visite-didattiche-nel-2026.jpg

La Regione Siciliana investe nella promozione culturale di Gibellina, prima capitale dell’arte contemporanea, con un finanziamento di 700 mila euro destinato a progetti di visite scolastiche per il 2026. L’iniziativa, promossa dall’assessorato regionale all’Istruzione guidato da Mimmo Turano, punta a far conoscere alle scuole dell’Isola la città belicina, che per tutto l’anno ospiterà eventi legati al prestigioso riconoscimento ricevuto dal Ministero della Cultura.

Il bando, già pubblicato, scade il 30 settembre. Ogni istituto scolastico potrà ottenere fino a un massimo di 7.500 euro per progetti che includano formazione specifica per gli studenti, percorsi didattici dedicati e visite in città. L’obiettivo è diffondere tra le nuove generazioni la conoscenza della storia, del patrimonio urbanistico e architettonico di Gibellina, creando al contempo interesse e sviluppo turistico.

 

Il sindaco Salvatore Sutera ha espresso fiducia sul fatto che le interlocuzioni già avviate con il presidente della Regione Renato Schifani portino anche a interventi concreti per il recupero e la manutenzione degli spazi urbani e dei siti culturali che accoglieranno le iniziative del 2026.