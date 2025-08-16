Marinella di Selinunte, tragedia sfiorata: si ribalta un pedalò con 4 adulti e 4 bambini

16/08/2025 18:38:00

Attimi di paura a Marinella di Selinunte, dove una famiglia composta da quattro adulti e quattro bambini è rimasta coinvolta nel ribaltamento di un pedalò.

L’episodio è stato raccontato sui social da Aldo Di Pasquale, che ha anche pubblicato una foto del mezzo capovolto. La famiglia aveva noleggiato il pedalò e stava navigando nei pressi della cosiddetta “spiaggetta del partannese” quando l’imbarcazione ha iniziato a imbarcare acqua. Accortisi del pericolo, i passeggeri hanno tentato di raggiungere la riva, ma il natante si è ribaltato colpendone uno al torace.

L’uomo ha riportato una forte contusione ed è stato soccorso dal personale del 118, che lo ha trasferito al pronto soccorso dell’ospedale di Castelvetrano per accertamenti.

Determinante l’intervento dei numerosi bagnanti presenti sulla spiaggia, che si sono tuffati per aiutare i naufraghi, riuscendo a trarre in salvo tutti i bambini e gli altri adulti. Alla fine, oltre al grande spavento e alla contusione riportata da uno dei componenti della famiglia, non si registrano gravi conseguenze.

L’episodio riaccende i riflettori sulla sicurezza dei natanti da diporto lungo le coste affollate durante la stagione estiva, dove imprudenze o piccoli guasti possono trasformarsi in rischi seri per bagnanti e turisti.



