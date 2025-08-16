Sezioni
Cronaca
16/08/2025 17:35:00

Sofia Goggia e Myriam Sylla alle Egadi: Trapani meta gettonata dalle regine dello sport

https://www.tp24.it/immagini_articoli/16-08-2025/1755358368-0-sofia-goggia-e-myriam-sylla-alle-egadi-trapani-meta-gettonata-dalle-regine-dello-sport.jpg

Trapani e le Egadi si confermano meta gettonatissima dagli sportivi, questa volta al femminile. La prima a raccontare il suo legame con queste terre è stata Sofia Goggia, campionessa olimpica di sci alpino, oro in discesa libera a PyeongChang 2018 e argento a Pechino 2022, vincitrice di quattro Coppe del Mondo di specialità. La bergamasca, affascinata dall’isola di Marettimo, ha descritto il suo stupore davanti alle rocce che le hanno ricordato le amate Dolomiti: un racconto intenso e poetico che intreccia mare e montagna, seggiovie e onde, emozioni e bellezza.

Non è la sola: in vacanza a Trapani c’è anche la palermitana Myriam Sylla, capitana della Nazionale femminile di volley e fresca campionessa olimpica a Parigi 2024, oltre che oro europeo nel 2021. Nata a Palermo da genitori ivoriani, Sylla è oggi una delle icone dello sport italiano e porta con sé un legame speciale con la Sicilia.

Dal mare cristallino di Marettimo agli scorci della città, Trapani si conferma così non solo luogo di turismo, ma anche rifugio privilegiato per le stelle dello sport internazionale. In rosa, quest’estate, brilla ancora di più.