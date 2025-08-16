Erice, Toscano all’attacco: “Consiglio comunale ridotto a un tribunale grottesco"

16/08/2025 08:09:00

Dopo le ultime sedute consiliari ad alta tensione, il sindaco di Erice, Daniela Toscano, rompe il silenzio e attacca duramente l’opposizione con una lunga nota. “Per colpa dell’opposizione, questo non è più un Consiglio comunale. Quest’aula si è trasformata in un tribunale grottesco, teatro di accuse sterili e sospetti infondati”, scrive la prima cittadina.

Al centro dello scontro politico, l’atto di indirizzo presentato dal consigliere Vultaggio per aumentare di circa 4 euro il biglietto andata e ritorno della funivia solo per i turisti, lasciando invariati i costi per ericini e residenti in Sicilia. Secondo Toscano, si tratta di una misura “logica e lungimirante” per iniziare ad accantonare fondi destinati alla manutenzione straordinaria e all’ammodernamento delle cabine, come richiesto dall’ANSFISA, in vista della manutenzione trentennale prevista tra dieci anni.

Il sindaco respinge con decisione l’accusa dell’opposizione secondo cui l’aumento servirebbe a “mascherare debiti della società funiviaria”: “La società non ha debiti, i bilanci lo confermano, ed è stata premiata a Milano con l’Alta Onorificenza di Bilancio 2022”.

Toscano critica anche le contestazioni sul bus navetta, definito “un servizio sociale inevitabilmente oneroso” e ricorda che era stato proposto in passato dalla stessa opposizione.

Il momento che il sindaco definisce “più vergognoso” è stato l’abbandono dell’aula da parte dei consiglieri di opposizione durante la discussione sulla relazione annuale sullo stato del programma di governo: “Un comportamento indegno, che segna il declino e la decadenza della politica”.

Infine, Toscano esprime solidarietà al consigliere Pollari, “trascinato in aula in precarie condizioni fisiche” per votare contro l’atto di indirizzo, accusando l’opposizione di “un disgustoso gioco dei numeri” per tentare di mettere in difficoltà la maggioranza.

"La proposta di Vultaggio diventerà una proposta di deliberazione, corredata dagli atti necessari, e sarà votata da una maggioranza solida", conclude il sindaco.




