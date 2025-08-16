Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cultura

» Spettacoli
16/08/2025 12:50:00

Favignana, gran finale in Piazza Matrice con il tributo agli 883 e il dj set di RMC101

https://www.tp24.it/immagini_articoli/16-08-2025/1755337899-0-favignana-gran-finale-in-piazza-matrice-con-il-tributo-agli-883-e-il-dj-set-di-rmc101.jpg

 Cala il sipario questa sera sulla rassegna All the Colors of Music, che per tre giorni ha trasformato l’isola di Favignana in un grande palcoscenico a cielo aperto.

L’ultimo appuntamento è in Piazza Matrice, dove il pubblico potrà assistere a Disco orario solare, uno spettacolo-tributo agli 883, la band simbolo degli anni ’90 che ha segnato una generazione con i suoi successi. Dopo il concerto, la festa continuerà con il dj set di RMC101, che accompagnerà residenti e turisti in una lunga notte di musica e balli.

Una tre giorni di musica e festa

Con il gran finale di questa sera si chiude un cartellone che ha già visto nei giorni scorsi il live di Figli delle Stelle e l’esibizione del gruppo Macuccusonu, confermando ancora una volta la centralità di Favignana tra le mete estive più vivaci del territorio.

L’iniziativa, sostenuta dall’Amministrazione comunale delle Egadi e dal sindaco Giuseppe Pagoto, è stata pensata per regalare un Ferragosto ricco di appuntamenti e momenti di socialità.

Un Ferragosto sereno e partecipato

Migliaia di persone hanno animato Favignana durante le tre giornate, tra residenti e turisti, in un clima sereno e partecipato. Grazie al lavoro delle forze dell’ordine, sicurezza e ordine pubblico sono stati garantiti, permettendo all’isola di vivere un Ferragosto all’insegna della musica, della festa e del divertimento.