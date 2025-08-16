Favignana, gran finale in Piazza Matrice con il tributo agli 883 e il dj set di RMC101

16/08/2025 12:50:00

Cala il sipario questa sera sulla rassegna All the Colors of Music, che per tre giorni ha trasformato l’isola di Favignana in un grande palcoscenico a cielo aperto.

L’ultimo appuntamento è in Piazza Matrice, dove il pubblico potrà assistere a Disco orario solare, uno spettacolo-tributo agli 883, la band simbolo degli anni ’90 che ha segnato una generazione con i suoi successi. Dopo il concerto, la festa continuerà con il dj set di RMC101, che accompagnerà residenti e turisti in una lunga notte di musica e balli.

Una tre giorni di musica e festa

Con il gran finale di questa sera si chiude un cartellone che ha già visto nei giorni scorsi il live di Figli delle Stelle e l’esibizione del gruppo Macuccusonu, confermando ancora una volta la centralità di Favignana tra le mete estive più vivaci del territorio.

L’iniziativa, sostenuta dall’Amministrazione comunale delle Egadi e dal sindaco Giuseppe Pagoto, è stata pensata per regalare un Ferragosto ricco di appuntamenti e momenti di socialità.

Un Ferragosto sereno e partecipato

Migliaia di persone hanno animato Favignana durante le tre giornate, tra residenti e turisti, in un clima sereno e partecipato. Grazie al lavoro delle forze dell’ordine, sicurezza e ordine pubblico sono stati garantiti, permettendo all’isola di vivere un Ferragosto all’insegna della musica, della festa e del divertimento.



