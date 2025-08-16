Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cultura

» Spettacoli
16/08/2025 21:22:00

È morto Pippo Baudo

https://www.tp24.it/immagini_articoli/16-08-2025/1755372351-0-.jpg

 Addio a Pippo Baudo, il re della televisione italiana

 È morto oggi a Roma, all’età di 89 anni, Pippo Baudo, il volto simbolo della televisione italiana per ben sei decenni, da oggi nel ricordo del Paese. La notizia è stata confermata dall’ANSA, riportando la comunicazione ufficiale del suo storico legale e amico fraterno, l’avvocato Giorgio Assumma. 


---

Una carriera straordinaria

Nato il 7 giugno 1936 a Militello in Val di Catania, in Sicilia, Pippo Baudo è stato protagonista di un percorso televisivo senza precedenti . Laureato in giurisprudenza, scelse la strada dello spettacolo arricchendo la cultura popolare con programmi storici come Settevoci, Canzonissima, Domenica In, Fantastico e Novecento .

Festival di Sanremo fu il suo regno: condusse la kermesse per ben tredici edizioni e ne fu direttore artistico in sette . Fu anche talent-scout, lanciando artisti celebri come Lorella Cuccarini, Anna Oxa, Laura Pausini, Andrea Bocelli, Giorgia e molti altri .

Acclamato da pubblico e critica, fu affettuosamente soprannominato “Superpippo”, incarnando professionalità, eleganza e passione .


---

L’eredità lasciata

Con la scomparsa di Pippo Baudo se ne va un autentico pezzo di storia della televisione italiana. Il suo carisma, la sua eleganza mai sopra le righe e il profondo rispetto verso il pubblico lo renderanno indelebile nella memoria di tutti .

 

Un addio al conduttore che fece la storia

Tra le note di Canzonissima, le canzoni di Sanremo e i pomeriggi di Domenica In, Pippo Baudo ha accompagnato l’Italia intera con classe e passione. La sua voce, il suo sorriso e il suo stile raffinato continueranno a risuonare nelle nostre case e soprattutto nel cuore degli spettatori.

Un segno indelebile di affetto, ricordo e gratitudine per un uomo che ha saputo trasformare la televisione in poesia quotidiana.



Spettacoli | 2025-08-16 21:22:00
https://www.tp24.it/immagini_articoli/16-08-2025/pippo-baudo-250.jpg

È morto Pippo Baudo

 Addio a Pippo Baudo, il re della televisione italiana  È morto oggi a Roma, all’età di 89 anni, Pippo Baudo, il volto simbolo della televisione italiana per ben sei decenni, da oggi nel ricordo del Paese. La notizia...

Spettacoli | 2025-08-16 19:38:00
https://www.tp24.it/immagini_articoli/15-08-2025/vespertino-porta-pirandello-a-selinunte-250.jpg

Vespertino porta Pirandello a Selinunte

Un incontro immaginario tra Luigi Pirandello e i suoi personaggi, sospeso tra ironia e riflessione, prenderà vita al Tempio di Hera di Selinunte martedì 19 agosto. È l’ultima tappa del tour siciliano di “Pirandello....