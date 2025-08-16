Sezioni
Cultura

» Spettacoli
16/08/2025 18:30:00

Trapani: a Torre di Ligny "Parole tra i due mari: omaggio a Camilleri" 

https://www.tp24.it/immagini_articoli/16-08-2025/1755361027-0-trapani-a-torre-di-ligny-parole-tra-i-due-mari-omaggio-a-camilleri.jpg

 

Prosegue il calendario delle “Notti di BCsicilia”, rassegna regionale promossa dall’Associazione BCsicilia, dedicata alla valorizzazione della cultura e delle tradizioni siciliane. In collaborazione con l’Associazione Ermes, sarà proposto un evento speciale dal titolo: “Parole tra i due mari: Omaggio al maestro Andrea Camilleri”, che si terrà sabato 30 agosto 2025 alle ore 19.00, nello suggestivo spazio antistante la Torre di Ligny a Trapani.

La serata prenderà avvio con i saluti istituzionali del prof. Francesco Torre, Direttore del Museo civico di Preistoria “Torre di Ligny”, e di Giuseppe Puglia, Presidente dell’Associazione Ermes.

 

Seguirà un intenso momento letterario, in cui saranno letti alcuni brani per rendere omaggio al grande scrittore siciliano Andrea Camilleri, autore amato in tutto il mondo e legato indissolubilmente all’anima della Sicilia. A dare voce alle sue opere saranno:

  • Francesco Borgese
  • Esther Castiglione
  • Serena Manuguerra
  • Vincenzo Todaro

 

La conclusione dell’iniziativa sarà affidata a Alfonso Lo Cascio, Presidente regionale di BCsicilia, che offrirà una riflessione sul valore culturale e letterario del maestro Camilleri. A coordinare l’evento sarà la dott.ssa Maria Serena Sanfilippo, Presidente della sede BCsicilia di Trapani.

Una serata di parole e suggestioni che, tra i due mari di Torre di Ligny, vuole celebrare il genio narrativo di Camilleri e il suo inestimabile contributo alla cultura siciliana e internazionale.