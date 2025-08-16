Vespertino porta Pirandello a Selinunte

16/08/2025 19:38:00

Un incontro immaginario tra Luigi Pirandello e i suoi personaggi, sospeso tra ironia e riflessione, prenderà vita al Tempio di Hera di Selinunte martedì 19 agosto. È l’ultima tappa del tour siciliano di “Pirandello. Questo, codesto e quello”, lo spettacolo di e con Sergio Vespertino, scritto a quattro mani con il critico letterario Salvatore Ferlita, e prodotto dalla Cooperativa Agricantus di Palermo per il cartellone Teatri di Pietra.

Prima di approdare nel cuore del Parco archeologico di Selinunte (ore 21, biglietto € 15 + diritti di prevendita), lo spettacolo farà tappa sabato 16 agosto all’Area archeologica Halaesa Arconidea di Tusa (Messina) e domenica 17 agosto al Villaggio preistorico dei Faraglioni di Ustica (Palermo).

Sul palco, accompagnato dalle musiche dal vivo della fisarmonicista Virginia Maiorana, Vespertino porta in scena un Pirandello insolito: non più lo scrittore che “riceve” fantasmi in cerca di vita letteraria, ma un autore alle prese con i suoi stessi personaggi più celebri, usciti dalle pagine e stanchi della maschera che sono stati costretti a indossare. Ora sono loro a chiedere conto al loro creatore, rinfacciandogli scelte e destini, in un gioco teatrale che sovverte ruoli e prospettive.

«Abbiamo voluto raccontare Pirandello – spiega Vespertino – mantenendo il rigore che merita, ma evitando i cliché. È una narrazione che unisce ironia e dissacrante distacco, per offrire una chiave di lettura personale e sorprendente».

E così, mentre il dialogo tra autore e creature si fa acceso, è lo stesso Pirandello a desiderare di liberarsi dei legami d’inchiostro e mentali che lo imprigionano, mostrando un volto nuovo e inatteso.

Informazioni e biglietti

Prenotazioni via WhatsApp al 351 9072781 o telefonando allo 091 309636. Biglietti online su liveticket.it.



