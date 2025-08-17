Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Sport

» Basket
17/08/2025 17:47:00

Palailio, la Shark "rompe" con il Comune di Trapani: non faremo altri incontri

https://www.tp24.it/immagini_articoli/17-08-2025/1755445523-0-palailio-la-shark-rompe-con-il-comune-di-trapani-non-faremo-altri-incontri.jpg

Fine dei giochi fra il Comune di Trapani e la Trapani Shark per la vicenda del Palasport. La società del presidente Antonini rompe gli indugi e annuncia di non partecipare al prossimo tavolo tecnico in programma martedì, ritenendo inutile considerato che, dal punto di vista dei granata, l'attuale convenzione è valida.

 "Questa decisione è motivata dalla ferma convinzione che la convenzione attualmente in essere per la gestione del Palashark sia pienamente valida sotto il profilo giuridico, efficace dal punto di vista operativo, e non necessiti di ulteriori interlocuzioni o modifiche" afferma Valerio Antonini in una nota ufficiale inviata al Comune.

E poi prosegue "le posizioni sinora sostenute dal Comune di Trapani sono ritenute prive di fondamento giuridico e dettate da finalità che appaiono estranee all’interesse pubblico e al corretto funzionamento della struttura sportiva. Inoltre, si intende manifestare formalmente il proprio dissenso nei confronti della condotta dell’Amministrazione comunale, ritenuta lesiva dei principi di correttezza istituzionale, trasparenza amministrativa e leale collaborazione tra enti e soggetti operanti sul territorio. Tale approccio ha già determinato significativi danni economici e pregiudizi reputazionali alla Società, compromettendone la programmazione sportiva, gestionale e commerciale".

Quello che accadrà adesso, è difficile da immaginare. Al Comune si cercava l'incontro per capire se vi fosse una via d'uscita per la gestione del Palasport.

La struttura è stata assegnata 2 anni fa alla Shark quando questa era una Ssd. Poi, in seguito alla promozione in A, è avvenuto il cambio in srl e per il Comune questa modifica avrebbe inficiato la validità della convenzione.

Da qui gli incontri per trovare una soluzione mentre il sindaco Tranchida da un lato assicura l'impianto alla società per il prossimo anno e dall'altro fissa al 31 ottobre la data ultima per trovare una soluzione che potrebbe essere anche un nuovo bando.

La società, però, assicura che lo stesso Antonini sarà presente al vertice in Prefettura, convocato per giovedì 21 agosto.



Native | 2025-08-17 09:30:00
https://www.tp24.it/immagini_articoli/13-06-2025/differenze-tra-tipologie-di-piattaforme-elevatrici-250.png

Differenze tra tipologie di piattaforme elevatrici

Piattaforme Elevatrici IdraulicheLe piattaforme elevatrici idrauliche utilizzano un sistema a fluido pressurizzato per sollevare e abbassare carichi o persone tra diversi livelli. Il funzionamento si basa su una centralina idraulica che mette in...