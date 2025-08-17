Calcio: il Mazara di Cavataio prende forma. Un progetto ambizioso con il primo arrivo.

17/08/2025 07:00:00

L'USD Mazara Calcio si prepara con determinazione ad affrontare il prossimo campionato di Promozione Sicilia Girone A 2025/2026. L'obiettivo minimo sperato dalla piazza è quello di abitare i piani alti della classifica e, perché no, provare a fare il salto di categoria vincendo il torneo. Una visione chiara che riflette la volontà della società gialloblù di costruire una squadra competitiva e un progetto solido, capace di entusiasmare i tifosi e riportare il club ai vertici del calcio dilettantistico siciliano. I primi passi verso questa direzione sono già stati compiuti, con importanti conferme e acquisti che delineano il volto della prossima formazione canarina.

La Continuità in Panchina: Filippo Cavataio al timone del Club

La società Mazara Calcio ha scelto la continuità e l'esperienza per guidare la prima squadra nella stagione imminente. È stata infatti ufficializzata la riconferma di mister Filippo Cavataio alla guida tecnica dei gialloblù. Un nome ben noto nel panorama calcistico locale e regionale, Cavataio, classe 1969 e nativo di Mazara, ha già allenato i canarini nella scorsa stagione, portando con sé un bagaglio di conoscenze e successi. Nel suo curriculum la vittoria dei campionati di Promozione ed Eccellenza rispettivamente con il Mazara ed il Campobello e tante panchine in Eccellenza e serie D con Mazara, Folgore, Riviera Marmi. Da calciatore ha vestito le maglie del Trapani, Pontedera, Catania, Fasano, Gela, Avezzano, oltre a quelle di Mazara e Folgore. La società canarina e lo staff hanno augurato al tecnico un proficuo lavoro, sottolineando la fiducia riposta nelle sue capacità di plasmare una squadra vincente.

Primo Colpo di Mercato: Alessio Maniscalco rinforza la Difesa

Dopo aver blindato la panchina, il Mazara Calcio ha messo a segno il primo colpo sul mercato giocatori, annunciando l'arrivo del difensore Alessio Maniscalco. Originario di Sciacca, classe 2002, Maniscalco è un difensore esterno sinistro di 185 centimetri, che porta con sé un curriculum di eccezione nonostante la giovane età. La sua esperienza include diverse categorie importanti per aver vestito le maglie di Sciacca ed Akragas in Eccellenza, la scorsa stagione è stato punto di riferimento della Margheritese in Promozione. Ha militato persino in Serie D con Licata, Troina ed Acireale, dimostrando di avere le qualità per competere a livelli importanti. La sua versatilità e la sua esperienza pregressa in categorie superiori saranno un asset fondamentale per la retroguardia gialloblù nella prossima stagione nel Campionato di Promozione..

Con la riconferma di un tecnico esperto e carismatico come Cavataio e l'arrivo di un giovane ma già affermato difensore come Maniscalco, il Mazara Calcio ha iniziato a costruire le fondamenta per una stagione che si preannuncia ricca di emozioni e con la chiara intenzione di lottare per le posizioni di vertice nel prossimo campionato di Promozione. In copertina Filippo Cavataio e nella foto di gruppo, Maniscalco con Salvatore Fiorentino e Roberto Bucca (foto USD Mazara).



