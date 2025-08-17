La lettera di una turista: "Ferragosto a Marsala, un incubo tra lidi inaccessibili e ..."

Riceviamo e pubblichiamo la segnalazione di una turista che da anni sceglie Marsala e i suoi lidi per trascorrere le vacanze estive.

Quest’anno, però, il racconto è amaro e carico di delusione.

Ecco cosa scrive a Tp24:

«Buongiorno,

sono una turista che da anni frequenta Marsala e le sue spiagge e vorrei segnalare il mio malcontento. La sera di Ferragosto abbiamo partecipato a un evento in spiaggia, organizzato da un noto lido. Abbiamo preso da bere al bar vicino, ma a serata inoltrata io e le mie due figlie (13 e 14 anni) abbiamo chiesto di poter utilizzare il bagno.

Un cameriere ci ha invitato a passare dall’ingresso principale, ma lì un buttafuori ci ha negato l’accesso, a meno di pagare 15 euro a persona. Stessa risposta anche dal lido accanto: bagni chiusi, se non a pagamento.

Eppure, la legge prevede che l’uso dei servizi igienici non possa essere negato a nessuno. Ci siamo sentite umiliate e costrette a rinunciare.

Come se non bastasse, abbiamo pagato un cocktail annacquato, servito in bicchiere di plastica, a un prezzo spropositato.

Nel nostro gruppo era presente anche un disabile in carrozzina: muoversi tra i lidi è stato un incubo. Nessuna passerella adeguata, nessun accesso facilitato.

Intorno a noi persone ubriache, alcune sotto effetto di sostanze, atmosfera litigiosa e poco sicura. Avevamo pensato di dormire in spiaggia, ma siamo tornati a casa.

Dopo tanti anni, è la prima volta che dico: Marsala non si può permettere di avere prezzi e standard da Porto Cervo se poi i servizi non sono nemmeno minimi. L’anno prossimo i nostri soldi li spenderemo altrove».