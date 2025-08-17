Kalashnikov, 30 complici e 80 milioni: arrestato super-latitante

17/08/2025 09:05:00

È finita la fuga di Tommaso Morra, ritenuto uno dei vertici delle “batterie cerignolane” specializzate negli assalti ai furgoni portavalori. L’uomo, condannato in via definitiva a 12 anni e 6 mesi di reclusione, dovrà ora scontarne un residuo di oltre 9.

Morra era latitante dal febbraio scorso, dopo il passaggio in giudicato della sentenza. A mettergli fine è stata un’operazione congiunta della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza, coordinata dalla Procura Generale presso la Corte d’Appello di Brescia, con la collaborazione della DDA di Bari. Gli agenti lo hanno individuato e catturato a Cerignola, il suo territorio d’origine e storica roccaforte dei gruppi criminali che guidava.

L’assalto mancato da 80 milioni

Il nome di Morra era emerso già nel marzo 2022, quando un commando di circa 30 uomini armati fino ai denti tentò l’assalto al caveau della Mondialpol di Calcinato (Brescia). L’obiettivo erano oltre 80 milioni di euro, custoditi nella sede dell’istituto di vigilanza.

Il commando era pronto a entrare in azione con un arsenale da guerra: Kalashnikov, mitragliette Uzi, pistole, fucili a pompa, munizioni, e una flotta di veicoli predisposti per l’assalto. Un piano che avrebbe potuto trasformarsi in una strage.

Ma l’intervento tempestivo della Polizia di Stato, supportata dal reparto speciale dei Nocs, fece fallire il colpo. I responsabili furono arrestati e sottoposti a fermo nell’ambito delle indagini coordinate dalla Procura di Brescia.

Il profilo criminale

Definito dagli investigatori un “elemento di vertice” delle bande cerignolane, Morra non era nuovo alle latitanze. La sua cattura rappresenta un colpo durissimo alle organizzazioni criminali pugliesi che da anni assaltano caveau e portavalori, operando con modalità militari e violenza estrema.

“Con quest’arresto – fanno sapere gli inquirenti – si mette fine alla latitanza di un soggetto altamente pericoloso e di rilievo criminale, capace di organizzare e guidare commando armati per assalti milionari”.



