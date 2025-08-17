Sezioni
Cronaca
17/08/2025 10:12:00

Pantelleria, spettacolare tornado al largo di Cala del Bue Marino

https://www.tp24.it/immagini_articoli/17-08-2025/1755418521-0-pantelleria-spettacolare-tornado-al-largo-di-cala-del-bue-marino.jpg

 Paura e stupore a Pantelleria, dove un tornado si è formato in mare al largo di Cala del Bue Marino. Le immagini, girate da alcuni residenti e turisti, mostrano la spettacolare tromba d’aria che per fortuna non ha raggiunto la terraferma, dissolvendosi poco dopo senza causare danni.

Il fenomeno rientra nell’ondata di maltempo che sta interessando in queste ore il Canale di Sicilia e che nella notte ha provocato anche disagi al traffico aereo. Due voli diretti a Malta sono stati infatti dirottati su Palermo: il KM Malta da Londra Heathrow e il Ryanair da Londra Stansted, riposizionati rispettivamente alle 4 e alle 3 del mattino.

L’isola di Pantelleria non è nuova a simili fenomeni atmosferici, ma la spettacolarità e la vicinanza del tornado hanno destato non poca apprensione tra i presenti.