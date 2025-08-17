Al via oggi il Festino di San Vito 2025: il programma dell’Annuncio

17/08/2025 11:17:00

È arrivato il giorno tanto atteso: oggi, domenica 17 agosto 2025, prende ufficialmente il via il Festino di San Vito, patrono di Mazara del Vallo. La manifestazione, tra gli appuntamenti religiosi e popolari più sentiti della comunità, è organizzata dal Comune e dalla Diocesi di Mazara del Vallo con la collaborazione della Collage S.p.A. e la direzione artistica della regista e coreografa Carla Favata, che ha curato nei minimi dettagli la messa in scena.

Il Festino si svolgerà fino al 24 agosto con un ricco programma di celebrazioni, cortei storici, rievocazioni artistiche e momenti religiosi. Oggi si apre con il rito dell’Annuncio, il solenne proclama che nella tradizione siciliana segna l’inizio ufficiale della festa patronale: un evento carico di simbolismo, che unisce sacro e popolare, accompagnato dal corteo barocco che attraversa le vie della città.

Il programma di oggi – Domenica 17 agosto 2025

Ore 18.00 – Scampanio dei Sacri Bronzi della Cattedrale.

– Scampanio dei Sacri Bronzi della Cattedrale. Annuncio del Festino di San Vito con la Banda Barocca e il Corteo Storico Barocco della Compagnia Internazionale di Danza Storica Harmonia Suave , tra tamburi, chiarine, araldi, paggi e alfieri in costumi d’epoca.

con la Banda Barocca e il Corteo Storico Barocco della Compagnia Internazionale di Danza Storica , tra tamburi, chiarine, araldi, paggi e alfieri in costumi d’epoca. Omaggio floreale al Santo Patrono da parte del Vescovo.

Itinerario del corteo: Palazzo Vescovile, Piazza della Repubblica, Via San Giuseppe, Piazza Mokarta, Corso Umberto I, Via V. Veneto, Via G. G. Adria, Piazza Regina, Molo Caito, Piazzale Quinci, Lungomare Mazzini, Via M. Rapisardi, Corso A. Diaz, ritorno a Piazza Mokarta, Via Conte Ruggero, Via del SS. Salvatore, Piazza della Repubblica e rientro al Palazzo Vescovile.

Stazioni con Annuncio: Piazza della Repubblica, Piazza Mokarta, Piazza Regina, Scalinata Lungomare, nuovamente Piazza Mokarta e infine Piazza della Repubblica.

Per consultare il programma completo del Festino di San Vito 2025: festinosanvito.mazaravalley.info

Mazara del Vallo – Today, Sunday, August 17, 2025, marks the official opening of the Festino di San Vito, patron saint of Mazara del Vallo, one of the most heartfelt religious and cultural celebrations in the city.

The festival runs until August 24 with religious events, historical parades, and artistic performances. Today it begins with the traditional “Annuncio”, the solemn proclamation that officially launches the feast.

Program for today – Sunday, August 17, 2025

6:00 PM – Ringing of the Cathedral Bells.

– Ringing of the Cathedral Bells. Announcement of the Festino with the Baroque Band and Historical Parade of Harmonia Suave .

with the Baroque Band and Historical Parade of . Floral tribute to the Patron Saint by the Bishop.

Parade route and stops: Piazza della Repubblica, Piazza Mokarta, Piazza Regina, Lungomare steps, back to Piazza Mokarta and Piazza della Repubblica.

Full program: festinosanvito.mazaravalley.info

Mazara del Vallo – Hoy, domingo 17 de agosto de 2025, comienza oficialmente el Festino de San Vito, patrón de Mazara del Vallo, una de las celebraciones religiosas y populares más importantes de la ciudad.

El festival continuará hasta el 24 de agosto con celebraciones religiosas, desfiles históricos y representaciones artísticas. Hoy se inaugura con el rito del “Annuncio”, el solemne pregón que marca el inicio oficial de la fiesta patronal.

Programa de hoy – Domingo 17 de agosto de 2025

18:00 h – Repique de las campanas de la Catedral.

– Repique de las campanas de la Catedral. Anuncio del Festino con la Banda Barroca y el Desfile Histórico de Harmonia Suave .

con la Banda Barroca y el Desfile Histórico de . Ofrenda floral al Santo Patrón por parte del Obispo.

Recorrido y paradas del cortejo: Piazza della Repubblica, Piazza Mokarta, Piazza Regina, escalinata del Lungomare, de nuevo Piazza Mokarta y Piazza della Repubblica.

Programa completo: festinosanvito.mazaravalley.info

Mazara del Vallo – Aujourd’hui, dimanche 17 août 2025, s’ouvre officiellement le Festino de San Vito, saint patron de Mazara del Vallo, l’une des fêtes religieuses et populaires les plus importantes de la ville.

Le festival se déroulera jusqu’au 24 août avec des célébrations religieuses, des cortèges historiques et des représentations artistiques. Il commence aujourd’hui par le rite de l’“Annuncio”, la proclamation solennelle qui marque le début officiel des festivités.

Programme d’aujourd’hui – Dimanche 17 août 2025

18h00 – Carillon des cloches sacrées de la Cathédrale.

– Carillon des cloches sacrées de la Cathédrale. Annonce du Festino avec la Fanfare Baroque et le Cortège Historique de Harmonia Suave .

avec la Fanfare Baroque et le Cortège Historique de . Hommage floral au Saint Patron par l’Évêque.

Itinéraire et arrêts du cortège : Piazza della Repubblica, Piazza Mokarta, Piazza Regina, escalier du Lungomare, retour Piazza Mokarta et Piazza della Repubblica.

Programme complet : festinosanvito.mazaravalley.info



