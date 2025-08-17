Marsala: oggi Giancarlo De Cataldo presenta aI Canottieri "Un cadavere in cucina"

17/08/2025 06:00:00

Un appuntamento da non perdere per gli amanti della letteratura noir. Questa sera, domenica 17 agosto, alle ore 18:30 ai Canottieri di Marsala, si terrà la presentazione del nuovo libro di Giancarlo De Cataldo, Un cadavere in cucina. A introdurre l’incontro sarà l’avvocato Renzo Carini, presidente della Società Canottieri, mentre a moderare il dialogo con l’autore interverrà Giacomo Di Girolamo, direttore di tp24, giornalista e scrittore.

Un Cadavere in cucina

Con Un cadavere in cucina, De Cataldo regala ai lettori un nuovo, intrigante caso del pubblico ministero Manrico Spinori, personaggio amatissimo che incarna il fascino discreto di chi unisce rigore professionale e ironia umana.

La vicenda prende il via da un episodio solo in apparenza grottesco: un pasticcio gastronomico in un prestigioso ristorante romano, il “Controcorrente”, frequentato da politici, militari e personalità influenti. Una ricetta sbagliata, infatti, scatena un’improvvisa intossicazione tra i clienti. Nulla di troppo grave, se non fosse che, dopo quarantotto ore, uno di loro – un colonnello dell’esercito – muore.

L’autopsia rivela che i piatti contenevano psilocibina, la sostanza psicotropa presente in alcuni funghi allucinogeni, ma non letale. Qualcosa di più oscuro dev’essere finito nel menù. Le indagini, che presto coinvolgono anche i Servizi segreti, si complicano ulteriormente quando i cadaveri diventano due.

Costretto a interrompere le sue vacanze, Spinori si ritrova così a dover sbrogliare una matassa fatta di false piste, pressioni esterne e legami pericolosi tra potere, cucina e criminalità. Con l’aiuto della sua squadra tutta al femminile e di una misteriosa spia tanto abile quanto seducente, il Pm melomane si muoverà con intuito e coraggio in un’indagine dove ogni indizio è un piatto da assaporare con cautela.

De Cataldo conferma qui la sua straordinaria abilità nel coniugare realismo giudiziario, tensione narrativa e uno sguardo ironico sulle debolezze dei potenti. Un noir che si legge come un menu degustazione: ricco, sorprendente e con un retrogusto che lascia il segno.

Biografia dell'autore

Giancarlo De Cataldo (Taranto, 1956) è scrittore, sceneggiatore, drammaturgo e magistrato, attualmente giudice alla Corte d’Assise di Roma. Considerato uno dei maestri del noir italiano, ha saputo raccontare come pochi altri le zone d’ombra del potere e della società contemporanea.

Il successo arriva nel 2002 con Romanzo criminale, epica narrazione della banda della Magliana, diventata poi un film diretto da Michele Placido e una serie cult firmata Stefano Sollima. Ma De Cataldo aveva già debuttato nel 1989 con Nero come il cuore, seguito da opere che spaziano tra romanzo, saggio e reportage, sempre con lo sguardo acuto di chi conosce dall’interno le dinamiche della giustizia.

Tra i suoi libri più noti figurano Il padre e lo straniero (1997), Nelle mani giuste (2007), I traditori (2010), Suburra (2013, scritto con Carlo Bonini e poi trasposto al cinema e in serie TV), La notte di Roma (2015) e Io sono il castigo (2020). Ha firmato numerosi progetti collettivi con altri grandi autori del noir italiano, da Andrea Camilleri a Maurizio de Giovanni.

Parallelamente, ha lavorato per il cinema e la televisione: dalla fiction Paolo Borsellino (2004) al film Noi credevamo di Mario Martone (2010). È stato inoltre giudice del talent letterario Rai Masterpiece (2013-2014).

Tra le pubblicazioni recenti si ricordano Dolce vita, dolce morte (2022), Colpo di ritorno (2023), l’autobiografia Per questi motivi. Autobiografia criminale di un Paese (2024), fino ad arrivare al 2025, anno che lo vede protagonista con due nuove uscite: Vita e morte di Michele Schirru e Un cadavere in cucina.

La presentazione di Un cadavere in cucina ai Canottieri di Marsala non è solo un momento letterario, ma un’occasione di incontro con un autore capace di raccontare l’Italia attraverso le sue ferite e le sue contraddizioni. L’iniziativa è realizzata con il supporto di Bussolaweb, Katia Store e Dome Ospitalità Siciliana, e rappresenta una rara opportunità per ascoltare dal vivo Giancarlo De Cataldo, scoprire i retroscena del romanzo e dialogare con uno dei più importanti narratori italiani contemporanei.



