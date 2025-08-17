Sezioni
Cronaca

17/08/2025 09:27:00

Le previsioni di oggi: sereno nel trapanese, nuvoloso e instabile nel resto della Sicilia

https://www.tp24.it/immagini_articoli/17-08-2025/1755415639-0-le-previsioni-di-oggi-sereno-nel-trapanese-nuvoloso-e-instabile-nel-resto-della-sicilia.jpg

 

 Oggi, domenica 17 agosto, la giornata sarà caratterizzata da cieli sereni o leggermente velati. Le temperature oscilleranno tra una minima di 23°C alle prime ore del mattino e una massima di 29°C attorno alle 14. I venti soffieranno deboli da Ovest-Nord-Ovest in mattinata (10 km/h), diventando moderati nel pomeriggio (16 km/h), per poi calare nuovamente in serata, provenienti da Nord-Est (9 km/h). Attenzione all’intensità solare: il picco è previsto verso le 13, con un indice UV di 8.4, pari a 963 W/mq, che richiede protezione adeguata.

 

Sicilia – Sull’isola la situazione meteo presenterà qualche variazione.

  • Mattino: nubi sparse, soprattutto nel settore orientale, con la possibilità di rovesci isolati nel Siracusano. Le temperature minime saranno in lieve calo.
  • Pomeriggio: nelle zone interne del centro e dell’est, sviluppo di nuvolosità cumuliforme con temporali isolati. Temperature massime in linea con le medie stagionali.
  • Venti: generalmente deboli.
  • Mari: calmi o poco mossi.

 

Trapani vivrà una giornata stabile e soleggiata, mentre nel resto della Sicilia non mancheranno locali instabilità, specie nelle aree orientali e interne.