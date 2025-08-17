Campobello: successo per i Giochi Senza Frontiere organizzati dall'Avis

17/08/2025 18:07:00

L’AVIS comunale di Campobello di Mazara esprime grande soddisfazione per l’eccezionale riuscita dell’evento “Giochi Senza Frontiere”, manifestazione dedicata ai giovani del territorio e svoltasi a Torretta Granitola in collaborazione con il locale Club Nautico.

L’iniziativa ha registrato una calorosa partecipazione, trasformandosi in una preziosa occasione di aggregazione e sano divertimento per i ragazzi. Le varie prove e sfide hanno animato il pomeriggio, regalando sorrisi, entusiasmo e momenti indimenticabili a tutti i presenti.

Grazie al coinvolgimento attivo dei partecipanti e all’instancabile lavoro dei volontari, l’obiettivo dell’evento è stato pienamente raggiunto: promuovere valori come spirito di squadra, lealtà e collaborazione. Il successo di pubblico ha superato ogni aspettativa, confermando quanto attività ricreative di questo tipo possano incidere positivamente sulla crescita dei giovani e sul tessuto sociale della comunità.

L’AVIS di Campobello ha rivolto un sentito ringraziamento a tutti coloro che hanno reso possibile l’iniziativa: i volontari, le famiglie e il Club Nautico di Torretta Granitola, che ha fornito un supporto fondamentale.

Con lo sguardo al futuro, l’associazione ribadisce il proprio impegno a favore della comunità e annuncia che continuerà a promuovere stili di vita sani e valori positivi attraverso nuove iniziative, sempre con il volontariato e la donazione del sangue come fulcro della propria missione.



