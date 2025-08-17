Trapani Film Festival 2025: cinema, musica e grandi ospiti dal 18 al 24 agosto

17/08/2025 10:23:00

Torna a Trapani il Trapani Film Festival, giunto alla sua terza edizione, che dal 18 al 24 agosto 2025 trasformerà la storica Villa Margherita in un’arena culturale a cielo aperto. Una settimana di cinema, musica, podcast e parole, dove artisti e pubblico si incontrano per raccontare e vivere storie collettive.

Il festival, ideato da Francesco Torre e Michael C. Allen e diretto artisticamente da Lele Vannoli, conferma la sua vocazione a piattaforma viva e partecipata, con un cartellone che intreccia generi e linguaggi diversi: docufilm, pellicole indipendenti, anteprime, cortometraggi, performance musicali e talk dal vivo.

Ospiti e protagonisti

Sul palco di Villa Margherita si alterneranno volti noti del cinema e dello spettacolo come Pif, Sergio Friscia, Raiz, Massimiliano Bruno, Simona Cavallari, Ninni Bruschetta, Matranga e Minafò, Antonio Di Martino, Giovanni Esposito e Susi Del Giudice, Antonio Manetti (Manetti Bros), Salvatore Costa, Emmanuele Aita, Francesca Massaro, Francesco Scaglia Mondini, Stefano Lorenzi e Pivio.

Ogni sera, alle 20:30, l’apertura è affidata al collettivo De Core Podcast con Danilo da Fiumicino e Alessandro Pieravanti, che daranno voce al festival con interviste e incursioni musicali. Il 20 agosto protagonista sarà Sergio Friscia, con la sua verve di attore, showman e conduttore.

La musica al festival

La colonna sonora del Trapani Film Festival è altrettanto ricca:

17 agosto : apertura con MusiCinema di Mons. Marco Frisina e le grandi musiche da film;

: apertura con di e le grandi musiche da film; 21 agosto : concerto di Warco ;

: concerto di ; 23 agosto : ritorno di Jaka & The Elymians Band con Back to Trapani ;

: ritorno di con ; 24 agosto: chiusura con il reggae dei Sud Sound System.

In programma anche i live di MKDB – Marco Del Bene con Borders, Vybes, Ilan Muccino, Raiz e Dimartino.

Concorso cortometraggi

Il 18 e 19 agosto spazio ai corti: 17 opere selezionate tra oltre 900 proposte internazionali in gara per il titolo di Miglior Cortometraggio. Temi attuali come ambiente, diritti, identità e relazioni saranno raccontati con stili che vanno dal realismo poetico all’ironia surreale. Sarà il pubblico, tramite QR code, a decretare il vincitore che riceverà il premio nella serata finale del 24 agosto.

Organizzazione e partner

Il Trapani Film Festival è prodotto da 3 Points Productions SRLS, realizzato con il patrocinio del Comune di Trapani e promosso da Cine Teatro Ariston. Tra i partner figurano CNA Trapani, HF4 Comunicazione e Funweek come media partner, con la collaborazione dell’Ente Luglio Musicale Trapanese, l’Università di Palermo – Dipartimento di Scienze Economiche, Aziendali e Statistiche, il Consorzio Universitario della Provincia di Trapani, Airgest e Artisti 7607.

Una settimana in cui Trapani diventa capitale del cinema e della cultura contemporanea, con Villa Margherita che si trasforma in uno spazio di incontro, riflessione e spettacolo.



