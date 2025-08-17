Trapani: questa sera il concerto di Manutsa

17/08/2025 12:00:00

Questa sera al Chiostro San Domenico di Trapani, alle ore 21.00, la cantautrice palermitana Manutsa (nome d’arte di Manuela Di Salvo, classe 1977), vincitrice del Premio Rosa Balistreri. L’artista porterà in scena “Integrazioni etnico-musicali — Le donne di Sicilia”, un concerto dal cuore electro-folk che, tra memoria e sperimentazione, denuncia secoli di soprusi e si fa atto di ribellione contro femminicidio e cultura patriarcale.

Sul palco, Manutsa sarà accompagnata da una formazione di musicisti d’eccezione: Roberto Terranova al pianoforte e alle tastiere, Alberto Di Rosa alle chitarre e Giuseppe Trippodo alla batteria e alle percussioni.

Il repertorio proporrà un viaggio nella tradizione musicale isolana, intrecciando i brani originali dell’artista con quelli di grandi voci del passato e del presente, tra cui Otello Profazio, Bernardino Giuliana, Rosa Balistreri, Angela Di Salvo, Roberto Terranova e Maria Antonietta Sisini. Non mancheranno omaggi a Domenico Modugno, Franco Battiato e Manlio Sgalambro, capaci di dare voce all’anima del Sud e di portare la canzone d’autore a un respiro universale.

Un concerto che anticipa un nuovo disco

La tappa trapanese anticipa l’uscita del secondo album della cantautrice, prevista per settembre. Il disco, dal titolo “Muta”, nasce da una riflessione profonda sul femminile:

“Muta rappresenta la donna con le sue contraddizioni – spiega Manutsa – che applica la mutazione volontaria del pensiero in azione, tace e si trasforma: io Muto e lo faccio Muta”.

Le sonorità, partendo dall’electro-folk, si aprono verso direzioni più sperimentali, con una dimensione internazionale e nuove collaborazioni, nel solco tracciato dal precedente lavoro “Parru cu Tìa – La voce delle donne”. Quest’ultimo fu riconosciuto dalla giuria delle Targhe Tenco tra i cinque migliori album in dialetto.

Lo spettacolo sarà inoltre arricchito da un linguaggio scenico che unirà musica, immagini e teatralità, raccontando un’isola sospesa tra storia e futuro.

I biglietti sono disponibili online sul sito www.lugliomusicale.it, al botteghino di Villa Margherita e, salvo disponibilità, direttamente in loco fino a un’ora prima dell’inizio.

Per ulteriori informazioni: 0923 29290.

L’evento si inserisce nella 77ª Stagione dell’Ente Luglio Musicale Trapanese, realizzata con il sostegno del Ministero della Cultura, della Regione Siciliana e del Comune di Trapani. Partner dell’iniziativa: Airgest SpA, Conservatorio “Antonio Scontrino” di Trapani, Conservatorio “Arturo Toscanini” di Ribera, Liberty Lines e Federalberghi Trapani. Media partner: Rai Cultura.



