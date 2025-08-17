Trapani, Simone Cristicchi conquista il pubblico del Teatro Giuseppe Di Stefano

17/08/2025 16:51:00

Un lungo applauso in piedi ha concluso la serata che ha visto Simone Cristicchi protagonista al Teatro Giuseppe Di Stefano di Trapani, nell’ambito della 77ª Stagione del Luglio Musicale Trapanese. Con lo spettacolo “Dalle Tenebre alla Luce”, l’artista romano ha conquistato il pubblico, confermando la forza del teatro-canzone come strumento di narrazione sociale e riflessione collettiva.

Sul palcoscenico del prestigioso teatro, storicamente legato all’opera lirica, ai concerti sinfonici e alla danza, Cristicchi ha portato un linguaggio che rinnova la lezione di maestri come Giorgio Gaber ed Enzo Jannacci, adattandola con sensibilità alle urgenze del presente. Il suo stile fonde atmosfere acustiche ed elettroniche, senza mai perdere la vocazione civile del genere.

Accompagnato dalla band e dall’ensemble del Gnu Quartet, Cristicchi ha costruito paesaggi sonori intensi e coinvolgenti. Attraverso aneddoti, racconti e riflessioni, ha dato voce a fragilità universali – la solitudine, l’emarginazione, la ricerca di senso – trasformandole in occasione di dialogo e condivisione con il pubblico.

Il momento più emozionante della serata è stato l’intervento delle giovani danzatrici Chiara e Sara, provenienti da Sant’Agata di Militello, che hanno interpretato sulle note di “Abbi cura di me” una coreografia delicata e intensa. Un passaggio che ha messo in luce come la fragilità possa trasformarsi in forza espressiva, ampliando la potenza comunicativa dello spettacolo.

La serata si è chiusa con un applauso caloroso e prolungato, testimonianza dell’impatto emotivo e culturale lasciato nel pubblico trapanese. Un evento che resterà nella memoria come esempio di come la musica, unita alla poesia e alla narrazione, possa illuminare le zone d’ombra dell’animo umano e generare momenti di autentica catarsi collettiva.

La 77ª Stagione del Luglio Musicale Trapanese è organizzata dall’Ente Luglio Musicale Trapanese con il sostegno del Ministero della Cultura, della Regione Siciliana e del Comune di Trapani. Partner: Airgest SpA, Conservatorio di Musica “Antonio Scontrino” di Trapani, Conservatorio di Musica “Arturo Toscanini” di Ribera, Liberty Lines e Federalberghi Trapani. Media partner: Rai Cultura.



