Futsal: uno sguardo al Marsala ed al Mazara che si preparano per la Serie A2

18/08/2025 07:30:00

Il Calcio a 5 in Provincia di Trapani si prepara a vivere una stagione di fuoco, con il palcoscenico della Serie A2 che si arricchisce di un derby attesissimo: quello tra l'Asd Futsal Mazara 2020 e il Marsala Futsal 2012. Le due squadre, sicure protagoniste della prossima stagione sportiva, si troveranno a competere nello stesso girone, regalando agli appassionati della provincia di Trapani una rivalità già vista in serie B ed avvincente, soprattutto in termini di passione per i propri colori.

Mazara 2020: consolidare la posizione e puntare in alto

Per l'Asd Futsal Mazara 2020 si tratta del secondo anno consecutivo in A2. La società mazarese, forte dell'esperienza maturata nella passata stagione, sembra avere le idee chiare: non solo mantenere la categoria, ma anche alzare l'asticella degli obiettivi. L'entusiasmo è palpabile, come dimostra la recente campagna abbonamenti lanciata per coinvolgere i tifosi allo scopo di riempire il Palazzetto dello Sport. La continuità tecnica è un punto di forza: è stato confermato coach Enzo Bruno, artefice delle ottime prestazioni della squadra lo scorso anno. Il mercato ha avuto il chiaro l'obiettivo di rafforzare una rosa già competitiva e renderla ancora più attrezzata per affrontare le sfide del campionato.

Marsala 2012: l'esordio dei sogni

Dall'altra parte, il Marsala Futsal 2012 si affaccia per la prima volta nella sua storia alla Serie A2. Un traguardo storico, frutto di un percorso di crescita costante e di una programmazione ambiziosa. Il club lilibetano riparte dalla guida tecnica di Rafa Torrejon, l'allenatore spagnolo che ha saputo plasmare un gruppo solido e vincente. Anche se le conferme di pilastri come Alessandro Patti, Gabriele Fodera' e Matteo De Bartoli sono già un ottimo punto di partenza, il Marsala Futsal ha pescato in Jorge Tendero il figliol prodigo che torna in casacca azzurra per raggiungere importanti obiettivi.

Il calendario: un derby da brividi all'esordio

L'attesa per il derby si fa ancora più spasmodica dopo l'annuncio del calendario ufficiale, la Divisione Calcio a 5 ha infatti annunciato che il campionato prenderà il via l'11 ottobre. E la prima giornata riserva subito una sorpresa da cardiopalma: il Futsal Mazara 2020 e il Marsala Futsal 2012 si affronteranno a casa dei gialloblù in un match che si preannuncia elettrizzante. Un esordio col botto che metterà subito alla prova le ambizioni e le forze in campo delle due compagini. Il campionato di Serie A2 si preannuncia un banco di prova impegnativo, ma le due squadre siciliane sembrano determinate a lasciare il segno. Il Futsal Mazara 2020, con la sua esperienza e la sua voglia di stupire, e il Marsala Futsal 2012, con la forza di chi fa della programmazione il proprio punto vincente, sono pronte a contendersi il ruolo di regina del futsal siciliano. I riflettori sono puntati sulla Sicilia occidentale: lo spettacolo può iniziare.



