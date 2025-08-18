Marsala, degrado e inciviltà al Fortino: rifiuti e pesci morti in spiaggia

18/08/2025 16:00:00

Al Fortino, a Marsala, la spiaggia è sempre più sporca. Una lettrice di Tp24 ci segnala che ogni giorno trova confezioni di esche abbandonate sulla sabbia, che attirano le vespe e rendono difficile restare sotto l’ombrellone.

La lettrice ha assistito anche a un episodio spiacevole: “Un pescatore, dopo aver raccolto la sua roba, ha buttato nel bagnasciuga alcuni piccoli pesci già morti ed è andato via. Un gesto incivile e irrispettoso verso il mare”.

Non è tutto. In spiaggia si trovano sacchetti di spazzatura e bottiglie di vetro. “Molti riportano i rifiuti a casa, ma manca un cestino da settimane e gli incivili se ne approfittano”, scrive ancora la nostra lettrice, che chiede più attenzione per una zona frequentata ogni giorno da famiglie e turisti.

