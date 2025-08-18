Sezioni
Cronaca
18/08/2025 12:08:00

Droga, alcol, guida senza patente. Il bilancio dei controlli di Ferragosto nel Trapanese

https://www.tp24.it/immagini_articoli/18-08-2025/1755511882-0-droga-alcol-guida-senza-patente-il-bilancio-dei-controlli-di-ferragosto-nel-trapanese.jpg

Controlli a tappeto durante il ponte di Ferragosto in tutta la provincia di Trapani. I Carabinieri del Comando Provinciale, su indicazione del Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica presieduto dal Prefetto, hanno intensificato i servizi straordinari lungo le principali arterie stradali del litorale e nei centri storici. Verifiche anche in mare, con l’intervento delle motovedette dell’Arma a Trapani, Favignana e Pantelleria.

 

Il bilancio dei controlli è corposo:

 

A Trapani, un 44enne è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza e un 21enne per guida senza patente. A Favignana, un 45enne risultato positivo all’etilometro è stato fermato mentre era alla guida di un’imbarcazione a noleggio.

 

A Castelvetrano, denunciato un 34enne per guida sotto effetto di stupefacenti (in possesso anche di 2 grammi di crack) e un 22enne straniero per guida senza patente.

 

A Marsala, un 41enne è stato denunciato per guida senza patente (mai conseguita), e un 40enne straniero per guida in stato di ebbrezza.

 

Nel corso dell’operazione sono state elevate numerose multe, soprattutto per eccesso di velocità e mancanza di assicurazione. Tre le patenti ritirate.

 

Due persone sono state denunciate perché, pur sottoposte a misure limitative della libertà personale, non erano presenti presso le rispettive abitazioni al momento del controllo. Inoltre, otto passeggeri trovati in possesso di modiche quantità di stupefacenti sono stati segnalati alla Prefettura come assuntori.

Le forze dell’ordine proseguiranno nei prossimi giorni con controlli mirati, soprattutto lungo le coste e nelle località turistiche più affollate, per garantire la sicurezza pubblica.



