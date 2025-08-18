Giovane siciliano si tuffa in mare, sbatte sugli scogli e muore

18/08/2025 07:35:00

Un ragazzo di 23 anni di Catania è morto dopo un tuffo in mare da un'altezza di 6 metri di fronte alla spiaggia Lama Monachile a Polignano a Mare, in provincia di Bari.

Il giovane, che si trovava in Puglia per una vacanza con gli amici, dopo l'impatto con l'acqua avrebbe perso coscienza. Immediato l'intervento del personale del 118, ma il recupero del ragazzo è stato particolarmente complesso: sul posto è arrivato anche un elicottero del 118. Il ragazzo è stato trasportato in codice rosso all'ospedale di Monopoli per un grave trauma cranico. All'arrivo al pronto soccorso era in arresto cardiaco. I medici hanno tentato la rianimazione per oltre un'ora, senza esito.



