Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cronaca
18/08/2025 07:35:00

Giovane siciliano si tuffa in mare, sbatte sugli scogli e muore

https://www.tp24.it/immagini_articoli/18-08-2025/1755495655-0-giovane-siciliano-si-tuffa-in-mare-sbatte-sugli-scogli-e-muore.jpg

 Un ragazzo di 23 anni di Catania è morto dopo un tuffo in mare da un'altezza di 6 metri di fronte alla spiaggia Lama Monachile a Polignano a Mare, in provincia di Bari.

Il giovane, che si trovava in Puglia per una vacanza con gli amici, dopo l'impatto con l'acqua avrebbe perso coscienza. Immediato l'intervento del personale del 118, ma il recupero del ragazzo è stato particolarmente complesso: sul posto è arrivato anche un elicottero del 118. Il ragazzo è stato trasportato in codice rosso all'ospedale di Monopoli per un grave trauma cranico. All'arrivo al pronto soccorso era in arresto cardiaco. I medici hanno tentato la rianimazione per oltre un'ora, senza esito.



Native | 2025-08-17 09:30:00
https://www.tp24.it/immagini_articoli/13-06-2025/differenze-tra-tipologie-di-piattaforme-elevatrici-250.png

Differenze tra tipologie di piattaforme elevatrici

Piattaforme Elevatrici IdraulicheLe piattaforme elevatrici idrauliche utilizzano un sistema a fluido pressurizzato per sollevare e abbassare carichi o persone tra diversi livelli. Il funzionamento si basa su una centralina idraulica che mette in...

Cronaca | 2025-08-18 02:00:00
https://www.tp24.it/immagini_articoli/17-08-2025/sicilia-da-fuoco-ad-un-bosco-arrestato-un-pastore-250.jpg

Sicilia: dà fuoco ad un bosco, arrestato un pastore

Un pastore di 42 anni, originario di Camporeale e già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato dagli agenti del commissariato di Partinico con l’accusa di incendio boschivo. L’episodio si è verificato...