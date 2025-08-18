Scippo a Ferragosto a Mazara. Ladro e complice fermati dalla Polizia Municipale

18/08/2025 16:44:00



Il giovane autore di uno scippo ai danni di una donna consumatosi alla vigilia di Ferragosto nel lungomare Mazzini a Mazara del Vallo è stato individuato e fermato pochi minuti dopo il fatto insieme ad un complice da agenti di Polizia Municipale. La refurtiva è stata restituita alla legittima proprietaria. Lo rende noto il Comando di Polizia Municipale.

Una pattuglia della Pm composta da agenti stagionali e coordinata dall'Ispettore Denaro e dal comandante Menfi è intervenuta la sera del 14 agosto nel lungomare Hopps San Vito a seguito della segnalazione di uno scippo. In particolare gli agenti hanno raccolto sul luogo la testimonianza di un uomo che aveva assistito allo scippo di una borsa ai danni della moglie da parte di tre ragazzi. Gli agenti, accompagnati dall'uomo, si sono messi alla ricerca del gruppo di giovani e sono riusciti ad individuarne due dei tre tra i quali l'autore materiale dello scippo. Il giovane fermato è stato convinto ad indicare il luogo dove aveva nascosto la refurtiva: la borsa è stata trovata in un anfratto poco distante dal luogo dello scippo.

A seguito del ritrovamento della refurtiva e accertato che l'autore ed il complice individuati dello scippo erano minorenni, la donna ha deciso di non sporgere querela. Gli agenti di Pm hanno chiesto la collaborazione di altre forze dell'ordine ed hanno appurato che gli autori del reato, tutti mazaresi, erano ospiti di una comunità per minori disagiati e sono stati riaccompagnati nella struttura dopo le formalità di rito e si è deciso in ogni caso di procedere alla segnalazione del fatto ed al deferimento dei minori all'Autorià competente.



