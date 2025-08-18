Sezioni
Cronaca
18/08/2025 02:00:00

Sicilia: dà fuoco ad un bosco, arrestato un pastore

https://www.tp24.it/immagini_articoli/17-08-2025/1755461423-0-sicilia-da-fuoco-ad-un-bosco-arrestato-un-pastore.jpg

Un pastore di 42 anni, originario di Camporeale e già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato dagli agenti del commissariato di Partinico con l’accusa di incendio boschivo. L’episodio si è verificato giovedì scorso lungo la Statale 113, nei pressi della cantina Sant’Antonio.

 

La segnalazione è partita da un cittadino che ha immediatamente contattato il 112 dopo aver notato un uomo appiccare il fuoco alle sterpaglie a ridosso della strada. Sul posto sono intervenuti polizia e vigili del fuoco. Le fiamme, spinte dal vento, rischiavano di propagarsi fino alla carreggiata, minacciando gli automobilisti e mettendo in pericolo alberi di pino e ulivo. Grazie al tempestivo intervento dei pompieri, il rogo è stato circoscritto e messo in sicurezza.

Durante le operazioni, gli agenti hanno notato un individuo tentare la fuga tra le campagne. Dopo un inseguimento difficoltoso a causa del terreno collinare, l’uomo è stato fermato e portato in commissariato per l’identificazione. La testimonianza del cittadino che aveva segnalato l’incendio ha confermato l’identità del responsabile: il pastore quarantenne.

 

L’uomo è stato quindi arrestato con l’accusa di incendio doloso, reato che prevede pene fino a sette anni di reclusione. Gli incendi dolosi rappresentano una grave minaccia per il territorio di Partinico, soprattutto durante la stagione estiva, arrecando danni all’ambiente, all’agricoltura e mettendo a rischio la sicurezza dei cittadini. In questo caso, la collaborazione tra polizia e vigili del fuoco ha scongiurato conseguenze ben più pesanti. Il pastore, processato per direttissima, è stato posto agli arresti domiciliari.



