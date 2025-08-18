Libri, autori e bouganville. Oggi Nadia Terranova a San Vito

18/08/2025 11:00:00

Questa sera alle 21.30, nel Giardino di Palazzo La Porta a San Vito Lo Capo, sarà presentato "Quello che so di te" (Guanda), il romanzo di Nadia Terranova, finalista al Premio Strega 2025.



L'appuntamento si inserisce nella 26ª edizione della rassegna "Libri, autori e bouganville", ideata e curata da Giacomo Pilati, e organizzata dal Comune di San Vito Lo Capo e dalla Pro Loco.

Durante la serata, l’autrice racconterà il romanzo che ha conquistato critica e lettori, un’opera intensa e coinvolgente che esplora legami, identità e memoria. Le atmosfere del libro prenderanno vita grazie alle letture dell’attrice Aglaia Mora.



