Cultura
18/08/2025 15:00:00

Marsala: cala il siparo su Matarocco Fest, tre giorni tra musica e tradizioni

https://www.tp24.it/immagini_articoli/18-08-2025/1755516315-0-marsala-cala-il-siparo-su-matarocco-fest-tre-giorni-tra-musica-e-tradizioni.jpg

Si è conclusa domenica 10 agosto l’edizione 2025 del Matarocco Fest, che per tre giornate ha animato la contrada marsalese con un programma dedicato alla gastronomia, alla musica e al folklore. L’evento, ormai appuntamento stabile dell’estate locale, ha confermato la propria capacità di attrarre residenti e visitatori, unendo momenti di intrattenimento a iniziative di carattere culturale e sportivo.

 

Al centro della festa, come di consueto, il matarocco: la pietanza tipica è stata proposta nello spazio gastronomico insieme ad altri piatti e dolci della tradizione siciliana. L’organizzazione è stata curata da un comitato composto da circa cinquanta volontari, impegnati nella logistica, nella cucina e nell’accoglienza degli ospiti.

La manifestazione ha visto la partecipazione di autorità istituzionali. Il sindaco Massimo Grillo ha espresso il proprio apprezzamento per l’impegno profuso dal comitato, affiancato dagli assessori Ingardia, Bilardello, Agate e da Ivan Gerardi, da tempo vicino all’iniziativa.

 

Il programma artistico, condotto da Giuseppe Giacalone, ha proposto musica dal vivo, teatro e comicità: dal tributo a Vasco Rossi della band Gli Angeli 2.0, alla comicità di Marco Manera, fino alla commedia popolare della compagnia Artisti ppi Jocu. Spazio anche alla danza, con le esibizioni della scuola Timbacademy. La Banda Musicale della Città di Marsala ha accompagnato sia l’inaugurazione sia la giornata conclusiva.

 

Accanto agli spettacoli, non sono mancate attività sportive e motoristiche: il raduno motociclistico curato dal Motoclub Marsala R. Pasolini e la gara ciclistica amatoriale promossa dall’A.S.D. Marsala Futsal 2012 hanno contribuito a diversificare l’offerta.

A chiudere la manifestazione è stata la sfilata folkloristica internazionale, che ha visto la partecipazione di gruppi provenienti da Egitto, Ungheria e Repubblica Ceca, insieme al gruppo locale I Picciotti di Matarò.

 

Il bilancio dell’edizione 2025 è positivo: tre giorni che hanno messo al centro comunità, tradizione e senso di appartenenza. L’appuntamento è già fissato per il 2026, con l’intento di proseguire su un percorso che unisce cultura popolare e convivialità.



