La settimana sportiva: Basket, incognita PalaIlio - Calcio, buona la prima per il Marsala

18/08/2025 06:00:00

È stata una settimana vibrante per lo sport in provincia di Trapani: dalle battaglie sul parquet al mercato del basket, dai palpiti sulle curve motoristiche al tuffo in acque competitive con Candela. C’è chi lavora per consolidare una squadra, chi guarda al mercato, chi esegue gesti tecnici di alto livello. In ogni disciplina, emergono storie di ambizione, cuore e visione: quelle che meritano di essere raccontate:

• Basket Serie A: la querelle sul futuro del PalaIlio accende il clima in casa Shark: il club comunica una rottura con il Comune di Trapani e annuncia che "non faremo altri incontri" finché la situazione non si chiarirà. Oltre ai toni accesi, desta preoccupazione l’incertezza sulla sede delle gare interne. Se la situazione non si sblocca, la preparazione del team potrebbe subire conseguenze significative sul piano logistico e mentale. La Trapani Shark ufficializza anche il ritorno di Fabrizio Pugliatti come dodicesimo uomo nel roster di coach Repesa. L’italo-venezuelano è un innesto fondamentale non solo per coprire le caselle sul campo, ma anche per il fattore “spogliatoio”. La sua familiarità col club può rappresentare un elemento stabilizzante, soprattutto in un momento di tensione esterna come quello relativo al palasport.

• Basket Femminile: la GolfoBasket Alcamo torna in Serie A2 con colpi importanti. L’Alcamo celebra il ritorno in Serie A2 per la stagione 2025/26, confermando pilastri come Anna Caliendo, Elena Vella e Silvia Sarni. Il club ha investito su giovani promesse (Virginia Tempia, Chiara Schena) e due internazionali di qualità: Lea Hajdin (Croazia) e Matea Nikolic (Nord-Macedonia), entrambe con esperienze in EuroCup Women e Serie A1. Il mix tra veterane e internazionali denota una strategia ambiziosa, l’equilibrio tra esperienza, talento locale e freschezza internazionale suggerisce che Alcamo non vuole essere una semplice comparsa nella nuova categoria.

• Calcio Serie C: il Trapani è al lavoro per completare la rosa: nel mirino c’è l’attaccante Ignazio Molina, proveniente dalla Vis Pesaro. Puntare su Molina può rivelarsi una mossa sensata per ringiovanire il reparto offensivo dei granata. Tuttavia, sarà importante affiancargli compagni in grado di supportarlo tatticamente, altrimenti rischia di essere un ingaggio fine a sé stesso.

• Calcio Eccellenza: partenza col botto per il Marsala 1912 che si impone 2‑1 nel test prestagionale contro il Palermo Under‑19: a segno Sferruzza e Costa. Il Test Match vincente è incoraggiante, ma l’approccio realistico di mister Chinnici ("dobbiamo migliorare") è ancora più significativo. In più, il legame con la tifoseria, espresso dalla ampia presenza in questo esordio stagionale, potrà rivelarsi il valore aggiunto per una stagione tutta da vivere.. Il sodalizio lilibetano, inoltre, conferma la permanenza dell’attaccante argentino Marcos Lettieri che ha ben giocato la scorsa stagione con Mister Brucculeri. La campagna abbonamenti è partita con lo slogan "Mettici il Cuore" e offre diverse agevolazioni, tra cui gadget, accessi gratuiti e sconti per Under 18 e Over 65.

• Calcio Promozione: il Mazara di Filippo Cavataio muove i primi passi verso la nuova stagione: annunciato il primo arrivo nell'esperto difensore Alessio Maniscalco e un progetto ambizioso che mira a dare forma concreta alla squadra in vista delle sfide future. Sicuramente è presto per valutare l’efficacia del progetto, ma l’approccio “organico” suggerisce un intento strutturale, non solo una mossa di mercato dal valore soltanto pubblicitario.

• Automobilismo: Monte Erice conferma Fondacci come direttore di gara. Dalla Formula 1 alla Supersalita: la Monte Erice ribadisce la fiducia in Fondacci come direttore di gara anche per l’edizione 2025. Confermare Fondacci è una scelta di continuità e garanzia. In eventi motoristici, l’affidabilità della direzione di gara è un fattore fondamentale per la sicurezza e la credibilità dell’evento.

• Nuoto: Candela splende agli Assoluti Cadetti. Andrea Battista Candela, talento trapanese tesserato con Carabinieri‑Tevere Remo, conquista l’oro nei 50 stile libero (22”44) e il bronzo nei 50 farfalla (24”56) ai Campionati Italiani Cadetti a Chianciano Terme. Altri piazzamenti: 7º nei 100 stile libero (50”29) e 7º nei 50 dorso (26”63). In precedenza aveva partecipato alle Universiadi in Germania, arrivando 5º in finale. Candela continua a consolidare la propria ascesa. L’oro e il bronzo mostrano grinta e versatilità, ma già la partecipazione alle Universiadi era un segnale del suo livello internazionale in divenire. Il nuoto trapanese può sorridere.



