La GolfoBasket Woman chiude il roster con l'inserimento di cinque Under

19/08/2025 07:30:00

La GolfoBasket Woman Alcamo chiude il quadro delle giocatrici che affronteranno il campionato di Serie A2 con l’inserimento di un gruppo di giovani promesse siciliane. Faranno parte della prima squadra Giulia Daidone, play del 2008, Sveva Zangara, ala del 2008, e Azzurra Tumminia, guardia del 2008, che hanno già indossato la maglia alcamese nello scorso campionato di Serie B regionale. Con loro anche due nuovi innesti, Matilde Buscemi, play classe 2006, e Rachele Albano, ala del 2007. Cinque cestiste, tutte tra i 17 e i 18 anni, che rappresentano un investimento tecnico e formativo per il club, da sempre attento a rendere la prima squadra funzionale alla crescita di nuove generazioni di giocatrici. L’ingresso di Daidone, Zangara, Tumminia, Buscemi e Albano si inserisce in un progetto che guarda non solo alla competitività nel secondo campionato nazionale, ma anche alla valorizzazione del vivaio. Con le conferme di Caliendo, Vella e Sarni, i nuovi arrivi di Tempia, Schena, Thiam, Verano, Mitreva, Hajdin e Nikolic, e adesso l’inserimento del quintetto delle under, la società alcamese completa ufficialmente il roster in vista dell’inizio del primo appuntamento stagione: il raduno fissato per il 22 agosto.



