Cultura
19/08/2025 06:00:00

Festival, concerti, teatro. Settimana ricca di eventi in provincia di Trapani

https://www.tp24.it/immagini_articoli/19-08-2025/1755583009-0-festival-concerti-teatro-settimana-ricca-di-eventi-in-provincia-di-trapani.jpg

 La seconda metà di agosto porta con sé un calendario fitto di appuntamenti culturali, tra Trapani, Erice, Segesta e Petrosino. Musica lirica e sinfonica, letteratura al tramonto, grandi classici del teatro antico e una settimana di cinema e spettacolo con il Trapani Film Festival animeranno le serate della Sicilia occidentale.

Trapani Film Festival – Villa Margherita

Fino al 24 agosto  la storica Villa Margherita si trasforma in un’arena culturale a cielo aperto per la terza edizione del Trapani Film Festival, ideato da Francesco Torre e Michael C. Allen e diretto da Lele Vannoli.

Una settimana di cinema, musica, podcast e incontri dal vivo, con ospiti come Pif, Sergio Friscia, Raiz, Simona Cavallari, Ninni Bruschetta, Matranga e Minafò, Antonio Di Martino e i Manetti Bros. Ogni sera, alle 20:30, l’apertura è affidata al collettivo De Core Podcast, che accompagna il pubblico tra interviste e musica.

Martedì 19 agosto: Ninni Bruschetta ed Emmanuele Aita tra gli ospiti della serata; anteprima del film Califano – Nun Ve Trattengo; proiezione del film Prophecy di Jacopo Rondinelli (21:45); a seguire, i corti in concorso.

Mercoledì 20 agosto: serata con Sergio Friscia e nuove proiezioni.

Giovedì 21 agosto: sul palco il concerto di Warco.

Venerdì 22 agosto: attesi Pif e Simona Cavallari.

Sabato 23 agosto: concerto di Jaka & The Elymians Band con Back to Trapani.

Domenica 24 agosto: gran finale con il reggae dei Sud Sound System e la premiazione del Miglior Cortometraggio votato dal pubblico.

Potrebbe essere un'immagine raffigurante testo

 

Martedì 19 agosto – Erice ricorda Elena Gnesina

La International School of Musical Sciences prosegue nel Chiostro di San Francesco con un concerto dedicato a Elena Gnesina, nel 130° anniversario dell’Accademia Gnesin. In programma musiche di Chopin, Vieuxtemps, Rubinstein, Glazunov, Rachmaninov, Poulenc e Piazzolla.

Pace e Giustizia. Saranno questi i fili conduttori della nuova edizione della rassegna “’a Scurata cunti e canti al calar del sole – Memorial Enrico Russo”, giunta quest’anno alla sua VIII edizione. Un appuntamento ormai consolidato che unisce musica, teatro e cultura nella cornice unica del Teatro a Mare “Pellegrino 1880”, palcoscenico interamente costruito in tufo che emerge dalle acque delle antiche Saline Genna, nel cuore della Riserva Naturale dello Stagnone. La manifestazione è ideata e organizzata dal Movimento Artistico Culturale città di Marsala (M.A.C.).

 

Il primo appuntamento in programma sarà martedì 19 agosto alle 19.30 con la musica d’autore dei Corimè – i fratelli Maurizio e Roberto Giannone – che presenteranno il concerto “Disarmo”, tratto dall’omonimo album. «Con questo titolo non intendiamo soltanto l’auspicio di una pace mondiale – spiegano i due artisti – ma soprattutto il concetto buddista di disarmo interiore, come unica via per dare alla convivenza un significato concreto».

 

Mercoledì 20 agosto – Virtuosismi a Erice e musica al Tempio di Segesta

Due appuntamenti da non perdere.

A Erice, il concerto Virtuosismi mette in scena formazioni per violino, flauto, clarinetto e pianoforte, con pagine di Čajkovskij, Sarasate, Paganini, Fauré e Saint-Saëns.

Al Teatro Antico di Segesta, alle 19.30, concerto del cantautore Giuseppe Di Bella, che fonde tradizioni siciliane, mediterranee e sudamericane. Una location d’eccezione: il Tempio Dorico al tramonto.

 

Giovedì 21 agosto – Pomeriggio al Belvedere e Giulia Mei a Segesta

Giornata ricca tra Erice e Segesta.

Alle 17.30, per la prima volta, la rassegna ericina propone un pomeriggio musicale al Belvedere di San Domenico, con musiche di Bach, Borodin, Clarke, Fasch e Šostakovič.

Alle 19, nel Chiostro di San Francesco, concerto Per violino e trio con musiche di Brahms, Maffeis, Mozart, Paganini e Kreisler.

A Segesta, alle 19.30, arriva Giulia Mei, giovane cantautrice palermitana, tra le voci emergenti più interessanti della scena nazionale.

Venerdì 22 agosto – Grande orchestra a Erice

Il Chiostro di San Francesco ospita, alle 20, un concerto speciale: per la prima volta suona l’Orchestra d’archi dell’International School of Musical Sciences, alternata all’Ensemble di fiati dell’Accademia Gnesin. In programma brani di Mendelssohn-Bartholdy e Mirenzi, affidati a grandi solisti internazionali.

Sabato 23 agosto – Capriccio italiano e apertura del Festival del Tramonto

Due eventi tra Erice e Petrosino.

A Erice, spazio alla vocalità con il concerto Capriccio italiano: un repertorio che spazia dall’opera al musical, dal cinema alla canzone, con musiche di Donizetti, Rossini, Verdi, Puccini, Morricone e Trovajoli.

A Petrosino, al Lido Rina Russa, parte la decima edizione del Festival del Tramonto. Alle 18.30, presentazione del libro Desiata di Antonella Marascia (Multiverso Edizioni), con dialoghi e incontri letterari che aprono il weekend dedicato a letteratura, musica e tramonti.

 

Domenica 24 agosto – Poesia, tango e grandi arie

La giornata si divide ancora tra Petrosino ed Erice.

A Petrosino, alle 18.30, Matilde Sciarrino presenta Colpi di testa (Algra Editore). La serata si trasforma poi in un evento suggestivo tra musica, parole e tango, con Bruno Arini, Manuela La Torre e le letture di Lucia Russo.

A Erice, in programma celebri arie d’opera in un mosaico di repertori che spaziano da Mozart a Puccini, da Satie a Bizet, in un ideale viaggio tra Ottocento e Novecento vocale.

 Dal 19 al 24 agosto, tra i grandi ospiti del Trapani Film Festival, le note dei compositori, i tramonti sulle saline e il teatro antico sotto le stelle, la Sicilia occidentale si conferma crocevia di cultura, musica e spettacolo.



