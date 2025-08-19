Marsala: visite guidate nei tre siti archeologici anche con gli orari estivi

Continuano le aperture con gli orari estivi nei tre siti del Parco Archeologico di Lilibeo-Marsala, arricchite dalle visite guidate del weekend a cura degli archeologi di ArcheOfficina. Un’occasione preziosa per scoprire tre luoghi di straordinario fascino, raccontati da chi custodisce e studia il patrimonio storico della città.
I tre siti visitabili
-
- Chiesa di S. Maria della Grotta
Un autentico gioiello nascosto: una chiesa rupestre barocca incastonata nelle antiche latomie romane, che regala un’atmosfera mistica tra affreschi medievali e memorie di culto.
Ingresso: €5 / €3,50 (under 18 e studenti under 26)
Isolato Madonna della Grotta
-
- Latomia dei Niccolini
Suggestive cave romane, in seguito trasformate in cimiteri dalla prima comunità cristiana. Un percorso tra archeologia e spiritualità, immerso nel giardino del convento dei Padri Agostiniani.
Ingresso: €5 / €3,50 (under 18 e studenti under 26)
Piazza Sant'Agostino
-
- Ipogeo di Crispia Salvia
Una camera funeraria sotterranea del II-III secolo d.C., che custodisce vivaci affreschi simbolici e un’iscrizione commovente dedicata alla defunta.
Ingresso: €4 / €2,50 (under 18 e studenti under 26)
Via Massimo D'Azeglio, 41
- Per chi desidera visitarli tutti, è disponibile un biglietto unico a prezzo vantaggioso: €12 (intero) / €7 (under 18 e studenti under 26).
Orari e modalità di visita
- Sabato: dalle 16:00 alle 19:00
- Domenica: dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 19:00
- Visite guidate ogni ora, a cura degli archeologi di ArcheOfficina, fino a un’ora prima della chiusura.
Un appuntamento da non perdere per chi ama la storia, l’archeologia e le suggestioni del patrimonio sotterraneo di Marsala.