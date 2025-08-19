Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cultura
19/08/2025 17:58:00

Marsala: visite guidate nei tre siti archeologici anche con gli orari estivi

https://www.tp24.it/immagini_articoli/19-08-2025/1755619421-0-marsala-visite-guidate-nei-tre-siti-archeologici-anche-con-gli-orari-estivi.png

 

Continuano le aperture con gli orari estivi nei tre siti del Parco Archeologico di Lilibeo-Marsala, arricchite dalle visite guidate del weekend a cura degli archeologi di ArcheOfficina. Un’occasione preziosa per scoprire tre luoghi di straordinario fascino, raccontati da chi custodisce e studia il patrimonio storico della città.

I tre siti visitabili

  •  
  • Chiesa di S. Maria della Grotta
    Un autentico gioiello nascosto: una chiesa rupestre barocca incastonata nelle antiche latomie romane, che regala un’atmosfera mistica tra affreschi medievali e memorie di culto.
    Ingresso: €5 / €3,50 (under 18 e studenti under 26)
    Isolato Madonna della Grotta
  •  
  • Latomia dei Niccolini
    Suggestive cave romane, in seguito trasformate in cimiteri dalla prima comunità cristiana. Un percorso tra archeologia e spiritualità, immerso nel giardino del convento dei Padri Agostiniani.
    Ingresso: €5 / €3,50 (under 18 e studenti under 26)
     Piazza Sant'Agostino
  •  
  • Ipogeo di Crispia Salvia
    Una camera funeraria sotterranea del II-III secolo d.C., che custodisce vivaci affreschi simbolici e un’iscrizione commovente dedicata alla defunta.
    Ingresso: €4 / €2,50 (under 18 e studenti under 26)
    Via Massimo D'Azeglio, 41
  • Per chi desidera visitarli tutti, è disponibile un biglietto unico a prezzo vantaggioso: €12 (intero) / €7 (under 18 e studenti under 26).

 

Orari e modalità di visita

  • Sabato: dalle 16:00 alle 19:00
  • Domenica: dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 19:00
  • Visite guidate ogni ora, a cura degli archeologi di ArcheOfficina, fino a un’ora prima della chiusura.

Un appuntamento da non perdere per chi ama la storia, l’archeologia e le suggestioni del patrimonio sotterraneo di Marsala.



Native | 2025-08-17 09:30:00
https://www.tp24.it/immagini_articoli/13-06-2025/differenze-tra-tipologie-di-piattaforme-elevatrici-250.png

Differenze tra tipologie di piattaforme elevatrici

Piattaforme Elevatrici IdraulicheLe piattaforme elevatrici idrauliche utilizzano un sistema a fluido pressurizzato per sollevare e abbassare carichi o persone tra diversi livelli. Il funzionamento si basa su una centralina idraulica che mette in...