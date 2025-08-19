Sezioni
Politica
19/08/2025 18:09:00

Campobello, Giuseppe Ditta nominato coordinatore di Noi Moderati

https://www.tp24.it/immagini_articoli/19-08-2025/1755619896-0-campobello-giuseppe-ditta-nominato-coordinatore-di-noi-moderati.jpg

 

 

Nuovo ingresso nella squadra di Noi Moderati a Campobello di Mazara. Il partito ha infatti annunciato la nomina di Giuseppe Ditta, tecnico radiologo con quasi vent’anni di esperienza nel settore sanitario, come nuovo coordinatore cittadino.

 

«Il progetto politico di Noi Moderati – osserva Massimo Dell’Utri, coordinatore regionale in Sicilia – si rafforza e registra nuove adesioni nel territorio. È il risultato dell’impegno profuso a livello nazionale dai nostri leader Maurizio Lupi e Saverio Romano, dal lavoro dei gruppi parlamentari, dall’azione propulsiva all’Ars della deputata Marianna Caronia e dal contributo di tanti consiglieri comunali, amministratori e coordinatori. In questa prospettiva di crescita – conclude Dell’Utri – diamo notizia della nomina di Giuseppe Ditta a coordinatore del partito a Campobello di Mazara, su indicazione della coordinatrice Maria Pia Castiglione».

 

Nel presentarsi, Ditta ha sottolineato il valore dell’esperienza maturata nel proprio percorso professionale: «La mia esperienza nel settore sanitario, maturata in quasi 20 anni di servizio, mi ha permesso di sviluppare un forte senso del dovere, uno spirito di squadra e capacità organizzative che intendo mettere a disposizione del Partito. Credo profondamente nei valori di equilibrio, responsabilità e partecipazione attiva che contraddistinguono Noi Moderati ed è per me un onore poter contribuire in modo più diretto al progetto politico e alle iniziative del Partito nel territorio».

 



