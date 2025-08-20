Sezioni
Cronaca

» Ambiente
20/08/2025 20:00:00

Marsala: allo Stagnone sono tornate le zattere per l'aperitivo, ecco il tariffario...

https://www.tp24.it/immagini_articoli/20-08-2025/1755700454-0-marsala-allo-stagnone-sono-tornate-le-zattere-per-l-aperitivo-ecco-il-tariffario.jpg

Ve le ricordate le zattere per l'aperitivo allo Stagnone? Lo scorso anno avevano fatto discutere e, dopo l'articolo su Tp24, erano state sequestrate dalla Guardia Costiera di Marsala. Si trattava infatti di strutture rudimentali, realizzate in legno e con materiali non idonei, considerate pericolose per la pubblica incolumità e per la sicurezza della balneazione. Al titolare era stato contestato anche il reato di occupazione abusiva del demanio marittimo e l’impiego di galleggianti non abilitati alla navigazione.

 

Dopo il sequestro, però, le zattere sono ricomparse. Per la stagione 2025 sono di nuovo in acqua, e questa volta sono persino aumentate: da due a tre, come mostrano le nostre foto. Non è chiaro se l’attività sia stata regolarizzata, ma il fatto che le strutture siano identiche a quelle dello scorso anno lascia pensare che restino non idonee.

 

«Ecco questo indegno e degradante “quadro” che appare in quel tratto di mare, nei pressi della zona denominata Lupa — ci scrive un lettore —. La scorsa estate le installazioni erano state sequestrate e rimosse. Questo scempio del bene comune si trova accanto alla pista ciclabile, anch’essa in condizioni pessime e poco curata, sia dagli enti pubblici che da buona parte degli utilizzatori».

 

Intanto, accanto alle zattere compare anche un cartellone che pubblicizza l’attività di noleggio. Le tariffe sono chiare:

  • dalle 9 alle 14: 10 euro
  • dalle 14 alle 19: 20 euro
  • dalle 19 alle 24: 30 euro

 

 

 

 



