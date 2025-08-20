Sezioni
Sport

Calcio
20/08/2025 19:09:00

Calcio, la Noir di Trapani si ritrova dopo sette anni: giornata di ricordi ed emozioni

https://www.tp24.it/immagini_articoli/20-08-2025/1755710092-0-calcio-la-noir-di-trapani-si-ritrova-dopo-sette-anni-giornata-di-ricordi-ed-emozioni.png

Dopo sette anni di silenzio, il campo sportivo di Fulgatore ha accolto un incontro speciale: atleti e dirigenti dell’A.P.D. Noir di Trapani si sono ritrovati per rivivere insieme i momenti che hanno segnato la storia di una delle scuole calcio più blasonate del panorama regionale e nazionale.

Per oltre vent’anni, la Noir è stata un punto di riferimento imprescindibile per il calcio giovanile, riuscendo a valorizzare decine di talenti poi approdati nelle categorie professionistiche, fino a raggiungere anche la massima serie, la Serie A. Una fucina di sogni, impegno e disciplina che ha lasciato un segno indelebile nel tessuto sportivo trapanese.

 

L’incontro non è stato soltanto una rimpatriata, ma un abbraccio collettivo carico di emozioni autentiche: nostalgia, passione, senso di appartenenza, rispetto reciproco e quel forte spirito di familiarità che da sempre hanno caratterizzato la Noir. Emozioni che si sono trasformate in un filo invisibile capace di legare ancora oggi chiunque abbia fatto parte di questa grande famiglia.

 

Il merito dell’organizzazione di questa giornata va soprattutto a Peppe Gulotta e Giovanni Mazarese, con il prezioso patrocinio di Michele Piacentino. Un impegno che non solo ha permesso di rievocare il passato glorioso, ma che potrebbe rappresentare anche un punto di riflessione per il futuro.

Chissà che questo ritrovo non diventi l’occasione per gettare le basi di una nuova avventura sportiva, capace di restituire al calcio trapanese quello spirito vincente e formativo che la Noir ha incarnato per tanti anni.

 



