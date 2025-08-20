Sezioni
Cittadinanza
20/08/2025 13:00:00

Mediazione civile, venerdì il tavolo di esperti: in primavera un convegno ad Erice

https://www.tp24.it/immagini_articoli/20-08-2025/1755687133-0-mediazione-civile-venerdi-il-tavolo-di-esperti-in-primavera-un-convegno-ad-erice.jpg

Un primo passo verso un grande appuntamento nazionale. venerdì 22 agosto 2025 si svolgerà un tavolo di lavoro dedicato alla mediazione civile, che vedrà la partecipazione di esperti del settore, tra cui l’avvocato Salvatore Azzaro del Foro di Firenze. L’iniziativa è promossa dalla Scuola di Formazione Adr Conciliazione, diretta da Riccardo Pellegrino.

L’incontro anticipa un progetto più ambizioso: la prossima primavera, infatti, Erice, città della Pace, ospiterà un simposio nazionale sulla mediazione civile. Un evento che punta a coinvolgere l’Università di Palermo, Sicindustria, gli ordini professionali forensi e non solo, insieme a tutti coloro che hanno contribuito a diffondere in questi anni la cultura della mediazione.

Tra gli ospiti annunciati ci sarà anche l’ex ministro della Giustizia Marta Cartabia, oltre a giuristi, docenti universitari e mediatori provenienti da tutta Italia.

Riccardo Pellegrino, mediatore civile, commerciale e familiare, docente ADR nonché organizzatore della iniziativa, sottolinea lo spirito che anima l’iniziativa:

«È nostro dovere promuovere e diffondere le Adr, strumenti alternativi validi ed efficaci per la risoluzione delle controversie. Urge ricostruire una cultura della giustizia che vada oltre l’immagine della spada e della bilancia. La mediazione rammenda con ago e filo le relazioni che spesso si spezzano. È un cammino adulto e difficile, ma possibile».

Un messaggio che guarda oltre il diritto in senso stretto, proponendo la mediazione come pratica di pace civile e sociale, capace di aprire nuove strade conciliative in un tempo di conflitti e divisioni.



