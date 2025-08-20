Morto a Palermo l’ex eurodeputato Francesco Musotto, aveva 78 anni

20/08/2025 18:28:00

È morto a Palermo, all’età di 78 anni, l’avvocato ed ex eurodeputato di Forza Italia Francesco Musotto. Figura di rilievo nella politica siciliana, Musotto era stato deputato dell’Assemblea regionale siciliana e presidente della Provincia di Palermo.

Durante la sua carriera politica, fu coinvolto in un processo per concorso esterno in associazione mafiosa, accusa dalla quale venne assolto. A causa di quelle vicende giudiziarie rassegnò le dimissioni dalla presidenza della Provincia, venendo sostituito da Pietro Puccio, allora esponente del Pds.

Negli ultimi anni Musotto aveva ridotto la sua attività pubblica, ma aveva continuato a partecipare al dibattito politico. Una delle sue ultime interviste era stata rilasciata al docente ed editorialista Costantino Visconti.

Il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani ha espresso cordoglio per la scomparsa: «La scomparsa di Francesco Musotto mi addolora profondamente. Con lui ho condiviso una conoscenza ultradecennale e un comune percorso politico nello stesso partito, sempre nel segno della stima reciproca. Da presidente della Provincia di Palermo e da europarlamentare ha servito con impegno e competenza la comunità siciliana. Alla sua famiglia rivolgo, a nome personale e del governo regionale, le più sentite condoglianze».



