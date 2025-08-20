Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cronaca
20/08/2025 18:28:00

Morto a Palermo l’ex eurodeputato Francesco Musotto, aveva 78 anni

https://www.tp24.it/immagini_articoli/20-08-2025/1755707655-0-morto-a-palermo-l-ex-eurodeputato-francesco-musotto-aveva-78-anni.jpg

È morto a Palermo, all’età di 78 anni, l’avvocato ed ex eurodeputato di Forza Italia Francesco Musotto. Figura di rilievo nella politica siciliana, Musotto era stato deputato dell’Assemblea regionale siciliana e presidente della Provincia di Palermo.

 

Durante la sua carriera politica, fu coinvolto in un processo per concorso esterno in associazione mafiosa, accusa dalla quale venne assolto. A causa di quelle vicende giudiziarie rassegnò le dimissioni dalla presidenza della Provincia, venendo sostituito da Pietro Puccio, allora esponente del Pds.

Negli ultimi anni Musotto aveva ridotto la sua attività pubblica, ma aveva continuato a partecipare al dibattito politico. Una delle sue ultime interviste era stata rilasciata al docente ed editorialista Costantino Visconti.

 

Il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani ha espresso cordoglio per la scomparsa: «La scomparsa di Francesco Musotto mi addolora profondamente. Con lui ho condiviso una conoscenza ultradecennale e un comune percorso politico nello stesso partito, sempre nel segno della stima reciproca. Da presidente della Provincia di Palermo e da europarlamentare ha servito con impegno e competenza la comunità siciliana. Alla sua famiglia rivolgo, a nome personale e del governo regionale, le più sentite condoglianze».



Native | 2025-08-17 09:30:00
https://www.tp24.it/immagini_articoli/13-06-2025/differenze-tra-tipologie-di-piattaforme-elevatrici-250.png

Differenze tra tipologie di piattaforme elevatrici

Piattaforme Elevatrici IdraulicheLe piattaforme elevatrici idrauliche utilizzano un sistema a fluido pressurizzato per sollevare e abbassare carichi o persone tra diversi livelli. Il funzionamento si basa su una centralina idraulica che mette in...