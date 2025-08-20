De Cataldo a Marsala, tra libri e cantine

20/08/2025 07:09:00

Grande successo per il secondo appuntamento della rassegna di incontri culturali organizzata da Tp24 al Circolo Canottieri di Marsala. Domenica 17 agosto protagonista è stato Giancarlo De Cataldo, icona del crime italiano e autore di best seller come Romanzo Criminale.

Lo scrittore ha presentato davanti a un pubblico attento e partecipe il suo ultimo romanzo noir, Un cadavere in cucina, dialogando con la platea e svelando aneddoti e suggestioni della sua scrittura.

De Cataldo è stato anche ospite delle storiche Cantine Florio, accolto dal direttore Roberto Magnisi e dal suo staff. Ha potuto scoprire la storia secolare della celebre casa vinicola marsalese, conoscere da vicino il processo di produzione del Marsala e apprezzare l’impegno costante per la qualità che da sempre contraddistingue le Cantine Florio.

Il prossimo appuntamento con gli incontri di Tp24 al Circolo Canottieri di Marsala è fissato per martedì 26 agosto, alle ore 19, con la presentazione di Sotto tiro, il libro sui rapporti tra poteri forti, informazione e giustizia scritto dal noto avvocato marsalese Valerio Vartolo, esperto in diritto dell’informazione e reati di opinione. Con l’autore dialogheranno il direttore di Tp24 Giacomo Di Girolamo, il presidente del Circolo Canottieri Renzo Carini e Roberto Piscitello, sostituto procuratore della Procura della Repubblica di Marsala.

Nella foto, Giancarlo De Cataldo con il direttore di Cantine Florio, Roberto Magnisi.



