Mazara: al cimitero avviato il servizio assistenza e trasporto con golf car elettrica

20/08/2025 08:49:00

Dal 13 agosto è attivo, per la durata di un anno, un servizio di assistenza e trasporto dedicato ad anziani e persone con difficoltà motorie all’interno del Cimitero. L’iniziativa, frutto della collaborazione tra l’Amministrazione comunale e l’associazione Guardie Ambientali Trinacria Odv, è operativa tre volte a settimana: mercoledì, sabato e domenica, dalle ore 8:30 alle 12:30.

Il servizio è garantito grazie a due golf car elettrici, donati lo scorso anno dalla società Renexia, ed è gestito dai volontari dell’associazione guidata dal presidente Roberto Presti. L’assessore ai Servizi Cimiteriali Rino Giacalone ha sottolineato come questa iniziativa, già positivamente sperimentata in occasione delle ricorrenze dei Defunti e di Ognissanti, rappresenti un supporto concreto per quanti desiderano visitare i propri cari nonostante le difficoltà di deambulazione.

La convenzione è stata formalizzata con la delibera di giunta n. 127 dell’11 luglio, in attuazione della quale è stato attivato il servizio.

Il funzionario responsabile dei Servizi Cimiteriali, Claudio Zummo, ha precisato che il trasporto con golf cart è riservato esclusivamente a persone con ridotte capacità motorie, ricordando che il regolamento comunale vieta l’ingresso di mezzi privati all’interno del Cimitero. Resta inoltre operativa la possibilità, per i visitatori in carrozzina, di usufruire delle carrozzelle messe a disposizione dal personale cimiteriale, purché accompagnati da un familiare o da una persona di fiducia.

Un'iniziativa che punta a rendere il Cimitero un luogo più accessibile, rispettoso delle esigenze di tutti e capace di offrire un servizio di prossimità utile e inclusivo.








