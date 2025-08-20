La nuova App delle Poste scelta da 70 mila utenti in provincia di Trapani

20/08/2025 02:00:00

Eletta Prodotto dell’anno 2024 nella categoria “App - Simple Experience”, la nuova Super App di Poste Italiane segna anche in provincia di Trapani un grande successo superando i 71mila utilizzatori attivi, e si attesta leader tra le app gratuite su Apple Store e Google Play. Un risultato che dimostra l’efficacia della strategia digitale di Poste Italiane, che punta a rendere il Gruppo una piattaforma di relazione e connessione con i clienti. Una prospettiva, dunque, di offerta omnicanale per servizi di qualità e tutte le novità.



Utilizzata già da oltre il 17% dei cittadini del Trapanese, l’App Poste Italiane è identificabile negli store online dalla lettera P blu su fondo giallo. È stata progettata per offrire un’esperienza digitale completa, sicura e intuitiva, con l’obiettivo di rendere la vita più semplice ai milioni di clienti di Poste Italiane. Integrerà infatti in un unico punto d’accesso l’intero ecosistema dei servizi offerti dal Gruppo guidato da Matteo Del Fante, in passato distribuiti su diverse app, offrendo così continuità operativa attraverso le stesse credenziali di accesso abituali.



Il progressivo superamento delle precedenti applicazioni (BancoPosta e PostePay) è partito il 30 giugno, con la prima migrazione verso la nuova App Poste Italiane dei clienti con App BancoPosta e completata il 22 luglio con la dismissione di quest’ultima dagli store digitali. Un ulteriore step si avvierà ad ottobre, con la migrazione dei clienti da App Postepay, che permetterà di raggiungere entro fine anno circa 16 milioni di utenti in tutt’Italia sulla nuova Super App.

Un modello integrato

Tutti i “mondi Poste” sono così a portata di mano, dal comparto finanziario di conti correnti, libretti e postepay a quello postale della gestione di corrispondenza e pacchi. Il tutto in un contesto digitale in costante evoluzione e, grazie anche all’impiego dell’intelligenza artificiale, sempre più personalizzabile, dall’interfaccia alle operazioni preferite in evidenza.

Con la funzione “Mappe” è possibile inoltre cercare non solo l’ufficio postale più vicino, ma anche i Punto Poste e i Punto Lis, i locker, gli Atm Postamat e molto altro.

Un’importante novità è il wallet digitale, uno spazio unico dove conservare carte di pagamento di Poste Italiane, carte fedeltà, spedizioni, prenotazioni e documenti d’identità. La app Poste Italiane include infatti anche la possibilità di inquadrare un QR Code in ufficio postale o su poste.it per identificarsi in maniera rapida con l’operatore. I dati sono visibili solo dopo l’autenticazione, garantendo sicurezza e privacy.

L’App introduce anche la “Passkey”, un sistema di accesso rapido tramite impronta digitale o riconoscimento facciale, eliminando la necessità dell’inserimento password anche in caso di cambio smartphone, in linea con i nuovi standard di sicurezza internazionali definiti dall’alleanza FIDO.

In tema di corrispondenza e pacchi, è disponibile il nuovo servizio gratuito PostePlus, che consente di scegliere dove e quando ricevere un pacco in arrivo, impostare indirizzi preferiti, riprogrammare date di consegna entro 15 giorni e ricevere notifiche in tempo reale. Inoltre, attraverso l’App si può anche effettuare il ritiro online di raccomandate e atti giudiziari abilitati dal mittente.

Innovazione e impatto strategico

Con la SuperApp, Poste Italiane rafforza il proprio ruolo di leader nazionale nei servizi digitali integrati, contribuendo alla modernizzazione del Paese e consolidando il proprio posizionamento tra i principali operatori europei del settore. L’iniziativa si colloca infatti all’interno del piano di trasformazione digitale del Gruppo, che mira a semplificare i servizi, ridurre la frammentazione degli strumenti digitali e ampliare l’accesso alle soluzioni online, anche per le fasce meno digitalizzate della popolazione.

Grazie alle sue caratteristiche di semplicità d’uso è risultata inoltre fra i vincitori del MF Banking Innovation Award, nella categoria “Value Proposition per la Clientela Privata” e dei Digital Experience Awards, per la categoria “Best Mobile App Experience”.



