Un Goal per un Sorriso: sport e solidarietà con l’Interact Trapani Birgi Mozia

20/08/2025 14:00:00

L’Interact Club Trapani Birgi Mozia ha scritto una pagina vibrante di impegno sociale e spirito rotariano con l’evento “Un Goal per un Sorriso”, un torneo in cui sport, amicizia e solidarietà si sono intrecciati con entusiasmo.

Nel corso della prima giornata, sei squadre — arancione, avion, verde, rosso, blu e azzurro — si sono sfidate sul terreno di gioco per sostenere un obiettivo benefico: la raccolta fondi per una sedia a rotelle pediatrica destinata all’Ospedale S. Antonio di Trapani, reparto di chirurgia pediatrica. La manifestazione non sarebbe stata possibile senza la generosità dei partecipanti e il sostegno fondamentale degli sponsor: Pigepo e l’Agenzia Immobiliare Tecnoaffari (che hanno fornito magliette e medaglie), la parrucchiera Blade, l’Associazione Sportivamente (che ha messo a disposizione i campi gratuitamente) e la Farmacia Polizzotti di Trapani e Marsala, che ha contribuito con un misuratore di pressione pediatrico, anch’esso destinato al reparto di chirurgia pediatrica.

La competizione ha proseguito con entusiasmo fino al trionfo della squadra blu, guidata da Houssem, che ha conquistato il primo posto. Sul secondo gradino del podio si è posizionata la squadra avion, capitanata da Edoardo Conti, mentre il terzo posto è andato alla squadra rossa, sotto la guida di Gaspare Montalbano. Il successo non si misura solo nel risultato sportivo, ma soprattutto nell’impatto concreto dell’iniziativa — un chiaro esempio di come i valori rotariani di servizio, comunità e solidarietà possano trovare vita in azioni reali.

"Siamo felici di essere riusciti a coinvolgere giovani e adulti in un evento che unisce sport e solidarietà - sono le parole di Sofia Pilato, presidente dell'Interact Trapani Birgi Mozia - e che ci ha permesso di raggiungere concretamente l’obiettivo prefissato”.

Il torneo ha coinvolto giovani e adulti dilettanti, trasformando un campo di gioco in un campo di speranza. Grazie alla dedizione dell’Interact Club e al cuore aperto di chi ha partecipato, l’obiettivo è stato pienamente raggiunto: supportare i piccoli pazienti del S. Antonio con strumenti utili alla loro cura.

Con “Un Goal per un Sorriso”, Trapani Birgi Mozia ha dimostrato come lo sport possa diventare strumento di coesione e altruismo, incarnando perfettamente lo spirito rotariano di “servire prima di tutto”. Continua la raccolta fondi grazie all'impegno costante dell'Interact Trapani Birgi Mozia.



