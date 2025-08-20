Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Scuola

» Università
20/08/2025 04:00:00

"Affitti fuori controllo, studenti in fuga", l'allarme degli universitari a Palermo

https://www.tp24.it/immagini_articoli/19-08-2025/1755597981-0-affitti-fuori-controllo-studenti-in-fuga-l-allarme-degli-universitari-a-palermo.jpg

 A Palermo come nel resto d’Italia, trovare una stanza a prezzi sostenibili è sempre più difficile per gli studenti universitari. L’ultimo rapporto di Immobiliare.it Insights, in collaborazione con HousingAnywhere, certifica un caro-affitti ormai insostenibile: in media, in Italia, una stanza singola è passata da 461 a 613 euro al mese in un anno, con un aumento record di 152 euro.

A Palermo la situazione sembra meno drammatica, ma solo in apparenza: il costo medio di una singola è di 278 euro mensili, in lieve calo rispetto ai 282 euro dello scorso anno. Eppure l’offerta è aumentata del 37% e la domanda continua a salire (+19%), segno di un mercato sempre più instabile e dominato dalla speculazione.

A denunciarlo è l’Unione degli Universitari (UDU) di Palermo:

“Il Governo ha scelto di destinare i fondi del PNRR a studentati privati di lusso, inaccessibili per la maggior parte degli studenti – sottolinea Giovanna Billitteri, coordinatrice dell’UDU Palermo – mentre a Palermo e in tutta la Sicilia cresce la difficoltà di trovare un alloggio a prezzi sostenibili. Studiare non può diventare un lusso: servono politiche pubbliche e un piano di edilizia residenziale universitaria.”

Anche l’ERSU viene chiamato in causa:

“Gli enti per il diritto allo studio dovrebbero essere il primo presidio per garantire un accesso equo all’università – dichiara Irene Ferrara, consigliera d’amministrazione dell’Ersu Palermo – ma i dati ci mostrano una realtà diversa: posti letto pubblici insufficienti e studenti costretti a rivolgersi al mercato privato, dove i prezzi sono sempre più condizionati dalla speculazione. È indispensabile investire in residenze universitarie pubbliche e introdurre misure di calmieramento dei canoni.”

Il problema, però, non riguarda solo Palermo. Milano (732 euro), Bologna (632), Firenze (606) e Roma (575) guidano la classifica dei costi più alti. Una vera emergenza abitativa, che tocca ormai tutto il Paese.

“L’assenza di un piano nazionale per il diritto all’abitare si traduce in precarietà e disuguaglianze – conclude Francesco Cerami, consigliere nazionale degli studenti universitari –. Servono interventi immediati: un piano straordinario di edilizia universitaria, controlli efficaci sugli affitti e un utilizzo trasparente dei fondi pubblici, che devono andare a beneficio degli studenti e non a generare profitti per pochi.”

L’UDU Palermo ribadisce la necessità urgente di un intervento strutturale: nuove residenze pubbliche, affitti calmierati, lotta alla speculazione. Senza un cambiamento, sempre più studenti saranno costretti a rinunciare all’università. E con loro, anche il futuro della Sicilia.



Native | 2025-08-17 09:30:00
https://www.tp24.it/immagini_articoli/13-06-2025/differenze-tra-tipologie-di-piattaforme-elevatrici-250.png

Differenze tra tipologie di piattaforme elevatrici

Piattaforme Elevatrici IdraulicheLe piattaforme elevatrici idrauliche utilizzano un sistema a fluido pressurizzato per sollevare e abbassare carichi o persone tra diversi livelli. Il funzionamento si basa su una centralina idraulica che mette in...