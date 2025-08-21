Gli agricoltori trapanesi di ronda la notte contro i furti di uva

21/08/2025 12:00:00

Continuano i furti d’uva a danno di tanti agricoltori che, durante la notte, si sono visti sottratti quintali di uva.

Un danno economico importante che ha penalizzato il raccolto e, quindi, il risultato finale per l’agricoltore produttore è stato quello di un mancato guadagno.

Si tratta di furti che sono accaduti durante la notte, persone attrezzate con vendemmiatici.



Circa cinquanta agricoltori del Trapanese hanno deciso di unirsi e mettersi assieme e ogni notte, a gruppi di persone e a turno, fanno la ronda. Controllano i loro terreni, lo fanno in maniera del tutto pacifica, senza armi ed in contatto con le forze dell’ordine segnalando eventuali anomalie. Solo controllo del loro terreno.

A vendemmia già iniziata non possono subire ulteriori furti. I vigneti sono finiti sotto attacco in diverse regioni del Sud, in Puglia ad esempio hanno chiesto l’aiuto dell’esercito per presidiare i campi, la tensione è alta.



A Catania la risposta è arrivata dalla Questura che ha recentemente rafforzato i controlli nei mercati e lungo la filiera agroalimentare, dando vita a una serie di azioni congiunte tra polizia di Stato, corpo forestale e Polizia locale.



