Cittadinanza
21/08/2025 12:40:00

Marsala: cavalli in mare allo Stagnone anche di mattina...

https://www.tp24.it/immagini_articoli/21-08-2025/1755772816-0-marsala-cavalli-in-mare-allo-stagnone-anche-di-mattina.png

Non solo al tramonto, adesso le passeggiate/escursioni a cavallo, nel mare della Laguna dello Stagnone di Marsala, si fanno anche di mattina, come si può vedere dalla foto scattata questa mattina.

 

 La passeggiata a cavallo in mare, visto che è una riserva naturale, non si può fare, e il titolare di questa attività è stato più volte multato, ma come si può notare non si ferma e continua normalmente a farla, tra l'altro vicino alla spiaggetta "dei bambini" vicino a Villa Genna, dove tradizionalmente le famiglie marsalesi portano i bimbi piccoli.

 

 Da tempo, sulle pagine di TP24 scriviamo di questa attività e dei bisogni che i cavalli lasciano non solo in mare, ma anche sull'asfalto. Tempo addietro, bisogna ricordare che su questa brutta pratica che avviene allo Stagnone, era intervenuto anche il consigliere comunale Rino Passalacqua. 

 

La scorsa primavera il nostro lettore Francesco ci scriveva sottoponendo il problema ed evidenziando, in particolar modo, diversi quesiti che è giusto porsi visto ciò che accade. Ecco cosa scriveva: "Ricordo che proprio su Tp24 avevo letto tempo fa che questa pratica è vietata. E allora mi chiedo: com’è possibile che ancora oggi, in una Riserva naturale protetta, si permetta tutto questo? Dove sono i controlli? E chi li deve fare?" .

 

Ed ancora: "La Riserva non sta morendo per eventi eccezionali, ma per piccoli abusi quotidiani che nessuno sanziona, a partire da quello – banalissimo – di far fare il bagno ai cavalli dentro un ecosistema delicato come quello lagunare. Una domanda precisa va posta anche a chi gestisce la Riserva e a chi deve far rispettare le regole: dentro una RNO come lo Stagnone, è consentito far entrare i cavalli in acqua?". 

 

 



