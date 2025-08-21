Tragedia in Sicilia: bimbo di due anni annega in una piscina gonfiabile

21/08/2025 15:12:00

Una tragedia ha colpito oggi la comunità di Comiso e la provincia di Ragusa. Un bambino di appena due anni ha perso la vita annegando in una piscina gonfiabile collocata nel giardino della casa di villeggiatura dei familiari a Caucana, località marina di Santa Croce Camerina.

Il piccolo, secondo una prima ricostruzione, sarebbe sfuggito per pochi istanti all’attenzione dei parenti, riuscendo a salire sulla scaletta della vasca e a finire in acqua. A trovarlo ormai privo di sensi è stata la nonna, che ha immediatamente dato l’allarme.

Sul posto è intervenuto il personale del 118 che ha tentato ripetutamente le manovre di rianimazione, senza però riuscire a salvargli la vita. Il medico giunto in loco non ha potuto fare altro che constatarne il decesso.

La famiglia del piccolo è molto conosciuta a Comiso per la gestione di un oleificio attivo da anni. La residenza estiva di Caucana era il luogo in cui il bambino trascorreva le vacanze con i propri cari.

I carabinieri della stazione di Santa Croce Camerina e del comando provinciale di Ragusa hanno avviato gli accertamenti per chiarire con precisione la dinamica dell’accaduto. Al momento non emergono ipotesi di reato.

La piscina, di tipo gonfiabile e comunemente utilizzata nelle abitazioni private durante l’estate, è ora sotto esame degli inquirenti. Da chiarire resta per quanto tempo il bimbo sia rimasto incustodito e se fossero presenti adeguate misure di sicurezza.

Sul luogo della tragedia si è recata anche la magistrata di turno, la dottoressa Maglitto, per seguire da vicino le prime fasi delle indagini.



