Festino di Mazara, Film Festival, gli eventi di Segesta. Cosa fare in provincia di Trapani
Weekend denso di appuntamenti in tutta la provincia: religiosità, teatro classico, musica, cinema, cibo di strada e spettacoli popolari. Dal Festino di San Vito a Mazara del Vallo al Trapani Film Festival, passando per il Segesta Teatro Festival, le visite archeologiche a Marsala, ecco la guida agli eventi da giovedì 21 a domenica 24 agosto.
Il Festino di San Vito a Mazara del Vallo
Il cuore delle celebrazioni dedicate al patrono di Mazara si concentra oggi, 21 agosto.
Ore 03.00 – Scampanio delle campane della Cattedrale.
Ore 03.15 – Fiaccolata e processione del simulacro sul carro trionfale trainato a braccia dai pescatori fino alla Chiesa di San Vito a riva di mare.
Ore 05.00 – Rievocazione coreografica della “Fuga di San Vito” su una barca, fuochi d’artificio e arie sacre.
Un rito unico in Italia, che unisce spiritualità, tradizione e spettacolo.
Trapani Film Festival
Cinema, talk e musica si incontrano nel cuore del centro storico di Trapani. Ogni serata, un solo biglietto consente di partecipare all’intero programma: talk, proiezione e concerti live.
Giovedì 21 agosto
Ore 20.30 – De Core Podcast TpFF Talk con Alessandro Pieravanti e Danilo da Fiumicino, musiche live di Roberto Lobbe Procaccini. Ospiti: Antonio Manetti, Salvatore Costa, Massimiliano Bruno (film In Concorso “U.S. Palmese”), Warko, Roberto “Pivio” Pischiutta.
Ore 21.30 – Proiezione del film “Afrodite” (durata 102 min).
Ore 23.30 – Musica: Warko opening, a seguire Borders live concert di Marco Del Bene (MKDB) con visual art di TheAstronut.
Venerdì 22 agosto
Ore 20.30 – De Core Podcast TpFF Talk e consegna della menzione speciale al film La Remuda (Produzione per il sociale 2025 e Interpretazione 2025). Ospite: Roberto “Pivio” Pischiutta che presenterà il film fuori concorso Musicanti con la Pianola.
Ore 21.30 – Proiezione del film “U.S. Palmese” (120 min).
Sabato 23 agosto
Ore 20.30 – De Core Podcast TpFF Ospiti: Raiz (Almamegretta), Jaka, Dimartino, Prof. Francesco Torre, Platimiro Fiorenza (autore dei premi ufficiali TFF). Consegne riconoscimenti: Raiz (da Roberto Pischiutta) e Dimartino (da Sara Baccarini).
Ore 21.30 – Proiezione del film “Musicanti con la Pianola” (113 min).
Ore 23.00 – Concerto evento: Jaka – Back to Trapani con Jaka & The Elymians Band, special guest Raiz (Almamegretta) e Hi Kee dalla Giamaica.
Segesta Teatro Festival
Il fascino del Teatro Antico di Segesta accompagna le serate di fine agosto.
Giovedì 21 agosto, ore 21.30 – concerto di Giulia Mei.
Venerdì 22 agosto, ore 22.00 – Peppe Servillo, Javier Girotto e Natalio Mangalavite con “L’amico di Cordoba”.
Dal 22 al 24 agosto, al tramonto – “Oedipus” con Giuseppe Pambieri, regia di Claudio Collovà.
Triskele Food Festival a Mazara del Vallo
Dal 21 al 24 agosto, Piazza Mokarta – dalle 17.00 all’01.00 Prima edizione dedicata allo street food e alle eccellenze siciliane. Show cooking, artisti di strada e degustazioni durante i giorni del Festino.
Sicilia in Festa Tour a Calatafimi Segesta
Venerdì 22 agosto, ore 21.00 – Belvedere F. Vivona Musica, cabaret e la premiazione della V Rassegna di Teatro Amatoriale – Premio Città di Calatafimi Segesta.
Lilibeo e Marsala: visite guidate nel Parco Archeologico
Continuano le aperture estive dei tre siti del Parco Archeologico di Lilibeo-Marsala: Santa Maria della Grotta, Latomia dei Niccolini e Ipogeo di Crispia Salvia. Orari: sabato 23 agosto dalle 16 alle 19, domenica 24 agosto dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19. Visite guidate ogni ora a cura di ArcheOfficina.
Una provincia in festa
Dalla suggestiva processione notturna di Mazara alle atmosfere classiche del teatro di Segesta, dal cinema del Trapani Film Festival alle degustazioni del Triskele e alle visite archeologiche di Marsala, la provincia di Trapani offre un lungo weekend ricco di emozioni.
Dal 5 al 7 settembre 2025, l’isola di Mozia si trasformerà in un laboratorio creativo unico nel suo genere, ospitando la prima edizione dell’Otium Festival, curato dall’omonima associazione culturale. L’evento propone...
Weekend denso di appuntamenti in tutta la provincia: religiosità, teatro classico, musica, cinema, cibo di strada e spettacoli popolari. Dal Festino di San Vito a Mazara del Vallo al Trapani Film Festival, passando per il Segesta Teatro...
Piattaforme Elevatrici IdraulicheLe piattaforme elevatrici idrauliche utilizzano un sistema a fluido pressurizzato per sollevare e abbassare carichi o persone tra diversi livelli. Il funzionamento si basa su una centralina idraulica che mette in...
Grande successo per il secondo appuntamento della rassegna di incontri culturali organizzata da Tp24 al Circolo Canottieri di Marsala. Domenica 17 agosto protagonista è stato Giancarlo De Cataldo, icona del crime italiano e autore di best...
Due nuove bollicine arricchiscono il portfolio di Cantine Paolini, realtà cooperativa di Marsala che da decenni rappresenta un pilastro della vitivinicoltura siciliana. Si tratta del Brioso Bianco, ottenuto da uve Inzolia, e del Brioso...